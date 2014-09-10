Маршрут поезда Нyundai Киев - Дружковка продлили до Константиновки

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") с 10 сентября продлила маршрут курсирования дневного скоростного поезда №712/711 категории "Интерсити+" производства южнокорейской компании Нyundai Rotem сообщением Киев – Дружковка – Киев до станции Константиновка.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Укрзализныци», скоростной поезд №712 отправляется со станции Киев-Пассажирский в 6:49 и прибывает в Константиновку в 13:07.

В обратном направлении поезд №711 отправляется в 17:20 и прибывает на станцию Киев-Пассажирский в 23:40.

Поезд следует с остановками на станциях Киев-Пассажирский, Дарница, Миргород, Полтава-Южная, Лозовая, Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка.

«Надеемся, что поезда «Интерсити+» станут дополнительным стимулом единения страны. Билеты на этот скоростной поезд уже доступны на портале бронирования билетов http://booking.uz.gov.ua/ и во всех железнодорожных кассах», - подчеркивает «Укрзализныця».

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Как сообщал УНИАН, с 22 июля «Укрзализныця» возобновила курсирование дневного скоростного поезда Нyundai из Киева в направлении освобожденных от российских террористов городов на востоке Украины – в Славянск, Краматорск и Дружковку. В частности, поезд курсировал с остановками на станциях Киев-Пассажирский, Дарница, Миргород, Полтава-Южная, Лозовая, Славянск, Краматорск, Дружковка. Это позволило ведомству частично восстановить маршрут, так как ранее этот поезд курсировал до Донецка.

В восточных областях Украины продолжается вооруженный конфликт, развязанный Кремлем с использованием пророссийски настроенных сепаратистов.