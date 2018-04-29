И.о. главы «Укрзализныци»: Мы нажили немало врагов из-за борьбы с коррупцией

Кабмин 8 сентября в ответ на обращение силовых структур отстранил Бориса Остапюка от обязанностей гендиректора «Укрзализныци», который занимал эту должность с апреля. Одновременно премьер-министр Арсений Яценюк поручил создать ведомственную комиссию Мининфраструктуры, которая займется проверкой финансово-хозяйственной деятельности «Укрзализныци». Исполнение обязанностей ключевой должности в железнодорожной госадминистрации возложено на первого заместителя Максима Бланка. В блиц-интервью УНИАН он рассказал, кому выгодны акции протеста против руководства железных дорог и сколько «Укрзализныця» сэкономила на проведении госзакупок.

Максим Игоревич, в среду под стенами Кабмина неизвестные провели митинг с требованием отправить в отставку главу Укрзализныци» Бориса Остапюка. Как это можете прокомментировать?

Как пиар-атаку и давление на руководство «Укрзализныци». Собственно, митинг - это продолжение заказной волны, которая началась буквально с момента нашего назначения. Практически ни одна неделя не обходится без митингов или заказных статей, которые целенаправленно пытаются подорвать репутацию новой команды.

Вы общались с митингующими?

У меня было такое желание. Но на митинге не было одного специалиста из железнодорожной отрасли. Собрались молодые люди весьма специфической внешности и что-то кричали.

В целом, митинг носил печальный характер. Они не сообщили ни одного факта, который хоть как-то свидетельствовал о коррупции в «Укрзализныце». Нам передали бумагу, в которой попытались расписать какие-то претензии. Но они настолько бредовые, что с профессиональной точки зрения очень сложно это комментировать.

Возможно, менеджмент «Укрзализныци» обвиняют в несправедливом установлении тарифов на грузоперевозки?

Нас трудно в этом обвинить, поскольку мы применяем открытый, публичный и прозрачный тариф для всех перевозчиков. Отсутствует возможность любых лазеек по изменению тарифа.

То есть, вы устанавливаете для всех перевозчиков одинаковые тарифы?

Так точно. По всем внутренним перевозкам у нас единый грузовой тариф, который для всех действует одинаково.

Вас обвиняют в нарушениях, связанных с проведением тендера по закупке резиновых манжетов. В частности, якобы за 5 дней до раскрытия конкурсных предложений были внесены изменения, о которых были проинформированы только два поставщика, выставивших самую высокую цену…

Ситуация по этому случаю выглядит с точностью до наоборот. Всегда поставщиком этой продукции была компания «Евроинвестстрой», непосредственно связанная с так называемой «семьей». Мы подали соответствующие заявления в правоохранительные органы и выиграли все суды. В настоящее время покупаем эту продукцию у прямого производителя, минуя компании-«прокладки», включая «Евроинвестстрой». Все это свидетельствует лишь об одном: борьба с коррупцией в наших рядах очень больно бьет по чужому карману. Конечно, многие хотят на нашем месте видеть тех людей, с которыми проще договариваться. Но это время прошло.

С кем вы связываете откровенную кампанию против новой команды «Укрзализныци»?

У нас так много врагов, что очень сложно понять, кто именно орудует в данном конкретном случае. Еще раз подчеркну – убрав посредников, мы больше миллиарда гривен сэкономили только на проведении тендеров. За эти деньги можно не только митинг собрать, но и всех нас растворить в соляной кислоте.

Еще одно из обвинений - притеснение прав работников железнодорожной отрасли. О чем идет речь?

Я попробую объяснить на цифрах. В текущем месяце мы недополучили порядка 1,5 млрд грн выручки. Это – приблизительно 30% от общего объема выручки. На фоне данного сокращения, с учетом того, что себестоимость примерно на 45% состоит из фонда оплаты труда, мы должны были бы не менее чем на 500 млн грн сократить его. Мы сократили на 50 млн грн, то есть, в 10 раз меньше, чем могло бы быть простое пропорциональное сокращение.

Есть ли иной способ покрытия недопоступлений в бюджет ведомства?

Другого способа нет. Но если внимательно разобраться в той структуре изменений, которые мы делаем, то мы пытаемся по максимуму сокращать промежуточные звенья в цепочке управления и по минимуму задевать интересы простых железнодорожников.

Также поговаривают, что со стороны руководства «Укрзализныци» идет давление на сотрудников относительно написания заявлений на отпуск без сохранения заработной платы…

Каждое обвинение должно быть подкреплено фактом. Если эти факты предъявят, то мы готовы к любому диалогу в этом контексте. Если будут факты злоупотреблений со стороны менеджмента на отдельных дорогах, то я готов лично разбираться по каждому вопросу. Но точно нет никакой системной установки, которая бы говорила - давайте проводить кадровую политику таким образом, чтобы ущемить права сотрудников.

На пресс-конференции заместитель председателя общественной организации «Правдивая страна» Татьяна Ващенко, зачитывая журналистам текст открытого обращения к премьер-министру Арсению Яценюку, заявила, что отстраненный глава «Укрзализныци» фигурировал в 23 уголовных делах и внес за себя залог на сумму 23 млн грн. Откуда такие цифры?

Это полный бред.

Вас назначили исполняющим обязанности главы «Укрзализныци» на время проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Когда она будет завершена?

Насколько мне известен план проверки, - с 8 сентября по 18 октября. Этого времени должно быть достаточно, чтобы фундаментально разобраться во всех вопросах, по которым были сделаны обвинения.

Кто проводит проверку?

Насколько я знаю, проверку проводит антикоррупционное крыло Министерства транспорта с привлечением специалистов.

Александра Данько (УНИАН)