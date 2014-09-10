Оценку имущества «Укрзализныци» могут завершить к концу года

Имущественная оценка Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныци») может быть завершена уже к концу 2014 года, а собственно стоимость компании составит миллиарды долларов, заявил журналистам в Киеве исполняющий обязанности главы «Укрзализныци» Максим Бланк.

«Сколько стоит «Укрзализныця»? Ответ на этот вопросы будет правильнее дать тогда, когда будет оформлено акционерное общество (на базе «УЗ» - УНИАН), когда будет выстроена новая экономическая модель компании. Я думаю, что полный ответ на этот вопрос мы сумеем дать к концу этого года. Но речь идет точно о миллиардах долларов», - сказал Бланк.

При этом он отметил, что на текущий момент компания пребывает в стадии акционирования, несмотря на события на востоке страны. «Акционирование на сегодня идет по плану. Однако пока мы не имеем прямого физического доступа к активам на востоке Украины, в остальном мы осуществляем все необходимые действия», - подчеркнул Бланк.

Он обратил внимание, что акционирование – это единственный путь к эффективной организации работы «Укрзализныци» и последовательное воплощение заявленной реформы позволит улучшить управляемость всего железнодорожного хозяйства. «Проведена инвентаризация, министром (министром инфраструктуры Максимом Бурбаком - УНИАН) одобрены результаты этой инвентаризации, сейчас мы находимся на этапе завершения конкурса по оценке, – сказал Бланк. - События на востоке, безусловно, влияют на процессы. Мы ведь фактически не имеем прямого доступа к имуществу, которое нужно инвентаризировать. И пока мы вынуждены делать оценку этого имущества на основе данных бухгалтерского учета. Но это временная мера, пока не восстановится доступ к инфраструктуре, которая принадлежит «Укрзализныце» в этом районе», - отметил и. о. руководителя компании.

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Как сообщал УНИАН, 25 июня Кабмин принял решение до 1 января 2015 года преобразовать «Укрзализныцю» в публичное акционерное общество, 100% акций которого закрепляются в государственной собственности. В июле "Укрзализныця" начала инвентаризацию своего имущества и оценку активов. На проведение независимой оценки имущества и имущественных прав «Укрзализныци» с целью формирования уставного капитала публичного акционерного общества «Украинская железная дорога» претендовали три крупные международные консалтинговые компании - Deloitte&Touche, Ernst&Young и Baker Tilly Ukraine. Однако конкурс был приостановлен из-за попытки его срыва малоизвестной полтавской компанией "Укрбизнесконсалтинг".

В сферу управления «Укрзализныци» входят Донецкая, Львовская, Одесская, Южная, Юго-Западная и Приднепровские железные дороги, а также предприятия и организации, обеспечивающие перевозку грузов и пассажиров.