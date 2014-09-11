В «Укрзализныце» заявляют об активизации черного пиара против компании из-за ее борьбы с коррупцией

«Борьба с коррупцией в наших рядах очень больно бьет по чужому карману. Конечно, многие хотят на нашем месте видеть тех людей, с которыми проще договариваться. Но это время прошло», - заявил в блиц-интервью УНИАН исполняющий обязанности главы «Укрзализныци» Максим Бланк.

В частности, вчера под стенами Кабмина неизвестные провели митинг с требованием отправить в отставку главу «Укрзализныцы» Бориса Остапюка. По словам Бланка, подобного рода акции протеста проводятся регулярно практически с момента прихода новой команды «Укрзализныци» и зачастую носят сомнительный характер.

«Собственно митинг – это продолжение заказной волны, которая началась буквально с момента нашего назначения. Практически ни одна неделя не обходится без митингов или заказных статей, которые целенаправленно пытаются подорвать репутацию новой команды», - сообщил Бланк, подчеркнув, что благодаря слаженной работе по искоренению коррупции на предприятии менеджмент «Укрзализныци» нажил себе немало врагов.

Напомним, Кабмин инициировал проверку деятельности "Укрзализныци", отстранив Остапюка на время ее проведения от выполнения обязанностей главы ведомства.

Кроме того, вчера на пресс-конференции общественные активисты зачитали текст открытого обращения к премьер-министру Украины Арсению Яценюку, в котором обвинили Остапюка в причастности к коррупционным схемам в ведомстве. Также, согласно розданному в ходе мероприятия пресс-релизу, «Укрзализныцю» обвинили в несправедливом установлении тарифов на грузоперевозки, в непрозрачном проведении тендера на закупку продукции для нужд железнодорожных предприятий, а также в ущемлении прав работников отрасли.

Бланк опроверг все эти обвинения, заявив, что они не подтверждены фактами.

«По всем внутренним перевозкам у нас единственный грузовой тариф, который для всех действует одинаково… На каждое обвинение должен быть факт. Если будут факты злоупотреблений со стороны менеджмента на отдельных дорогах, то я готов лично разбираться по каждому вопросу», - подчеркнул он.

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В то же время, по словам Бланка, «Укрзализныце» удалось договориться с поставщиками материалов и услуг для нужд отрасли о снижении закупочных цен на такую продукцию на 1 млрд грн путем ликвидации фирм-"прокладок", наживавшихся на «Укрзализныце» путем завышения цен.

Как сообщал УНИАН, 8 сентября Кабинет министров Украины отстранил Бориса Остапюка от обязанностей гендиректора "Укрзализныци" на время проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

В частности, премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил начать данную проверку ввиду поступившей от правоохранительных органов информации о возможных злоупотреблениях и фактах коррупции в ведомстве.

В связи с этим по поручению главы правительства создана ведомственная комиссия Министерства инфраструктуры Украины, к работе в которой привлечены представители управления, ответственного за осуществление антикоррупционной политики в Секретариате Кабинета министров.