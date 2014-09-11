"Укрзализныця" в августе недополучила 30% выручки из-за падения объемов перевозок

«В прошлом месяце мы недополучили порядка 1,5 млрд грн выручки. Это приблизительно 30% от общего объема выручки. На фоне данного сокращения, с учетом того, что себестоимость примерно на 45% состоит из фонда оплаты труда, мы должны были бы не менее чем на 500 млн грн сократить его. Мы сократили на 50 млн грн, то есть в 10 раз меньше, чем могло бы быть простое пропорциональное сокращение», - сообщил в блиц-интервью УНИАН исполняющий обязанности главы «Укрзализныци» Максим Бланк.

Он также отметил, что ведомство старается максимально сокращать промежуточные звенья цепочки управления, не затрагивая при этом интересы простых железнодорожников.

«Если будут факты злоупотреблений со стороны менеджмента на отдельных дорогах, то я готов лично разбираться по каждому вопросу. Но точно нет никакой системной установки, которая бы говорила – давайте проводить кадровую политику таким образом, чтобы ущемить права сотрудников», – подытожил он.

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Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, предприятия железнодорожного транспорта Украины в январе-июле 2014 года сократили перевозку грузов по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 1,6% – до 238,8 млн тонн.

Кабмин 8 сентября в ответ на обращение силовых структур отстранил от исполнения обязанностей гендиректора «Укрзализныци» Бориса Остапюка, который занимал эту должность с апреля. Одновременно премьер-министр Арсений Яценюк поручил создать ведомственную комиссию Мининфраструктуры, которая займется проверкой финансово-хозяйственной деятельности «Укрзализныци». Исполнение обязанностей главы железнодорожной госадминистрации возложено на первого заместителя Максима Бланка.