На Луганщине боевики запретили остановку поездов на участке Родаково – Зимогорье

Террористы запретили остановку пригородных поездов на остановочном пункте «82 километр» перегона Родаково – Зимогорье в Луганской области, установив блокпост.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныци») со ссылкой на Главное управление безопасности движения ведомства.

«9 сентября в 09:30 на перегоне Родаково - Зимогорье Донецкой железной дороги вооруженные лица установили блокпост и запретили остановку пригородным поездам на остановочном пункте 82 км перегона Родаково - Зимогорье», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, из-за разрушения железнодорожной инфраструктуры на востоке в результате боевых действий, Донецкая железная дорога не имеет возможности отправлять грузовые вагоны более чем с 50-ти своих основных грузовых станций.

В связи с повреждением железнодорожной инфраструктурой на востоке страны вследствие боевых действий отправление пассажирских поездов дальнего следования на Донецкой железной дороге осуществляется со станций Константиновка и Мариуполь.

Ранее «Укрзализныця» оценила ущерб от действий террористов на востоке Украины в 900 млн грн.

«Укрзализныця» прогнозирует, что в случае дальнейшей дестабилизации ситуации на востоке Украины, где продолжаются военные действия, железнодорожная отрасль может потерять до 3 млрд грн по итогам 2014 года.

Справка УНИАН. Донецкая магистраль является составной частью "Укрзализныци". ДЖД обслуживает территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км (около 13% общей длины железных дорог Украины).