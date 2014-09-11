Проверку деятельности «Укрзализныци» завершат до 18 октября

Ведомственная комиссия Министерства инфраструктуры Украины по поручению премьер-министра Арсения Яценюка намерена завершить проверку финансово-хозяйственной деятельности Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныци») до 18 октября текущего года.

«Насколько мне известен план проверки (период проведения проверки деятельности «Укрзализныци» - УНИАН), - с 8 сентября по 18 октября. Этого времени должно быть достаточно, чтобы фундаментально разобраться во всех вопросах, по которым были сделаны обвинения», - сообщил в блиц-интервью УНИАН исполняющий обязанности главы «Укрзализныци» Максим Бланк.

Напомним, Кабмин инициировал проверку деятельности "Укрзализныци", отстранив Бориса Остапюка от выполнения обязанностей главы ведомства на время ее проведения. По поручению главы правительства, была создана ведомственная комиссия Мининфраструктуры, к работе которой привлечены представители управления, ответственного за осуществление антикоррупционной политики в Секретариате Кабинета министров.

В то же время, в пресс-службе "Укрзализныци" со ссылкой на Бланка сообщили, что в такой ситуации правительство приняло единственно правильное решение, инициировав прозрачную проверку деятельности ведомства.

"Чтобы не было никаких претензий, на время инспекции полномочия генерального директора временно приостановлены. На мой взгляд, это правильная европейская практика, которой следует придерживаться. Пройдет проверка, обнародуются факты, подтвердятся или не подтвердятся - будем делать соответствующие выводы", - подытожил Бланк.

Как сообщал УНИАН, Кабмин 8 сентября в ответ на обращение силовых структур отстранил от исполнения обязанностей гендиректора «Укрзализныци» Бориса Остапюка, который занимал эту должность с апреля. Одновременно премьер-министр Арсений Яценюк поручил создать ведомственную комиссию Мининфраструктуры, которая займется проверкой финансово-хозяйственной деятельности «Укрзализныци». Исполнение обязанностей главы железнодорожной госадминистрации возложено на первого заместителя Максима Бланка.

25 июня Кабмин принял решение до 1 января 2015 года преобразовать «Укрзализныцю» в публичное акционерное общество, 100% акций которого закрепляются в государственной собственности.

Подробнее читайте на сайте «УНИАН-Экономика» в интервью «И.о. главы «Укрзализныци»: Мы нажили немало врагов из-за борьбы с коррупцией».