Донбасс сегодня: восстанавливаем разгромленное боевиками
Российские войска и вскормленные Кремлем боевики практически уничтожили инфраструктуру Донбасса. Разгромлены больницы, школы, взорваны мосты, железнодорожное полотно, в городах нет света и воды. Государство приняло на себя "финансовый удар" по восстановлению региона. Первыми за работу взялись госкомпании.
Россия ведет необъявленную войну против Украины. Вторжение РФ на территорию нашей страны признано мировым сообществом. Оно воочию увидело, как российские войска и вскормленные Кремлем боевики стирают с лица земли город за городом, поселок за поселком на востоке Украины. Наши военные ценой собственной жизни возвращают населенным пунктам Донецкой и Луганской областей свободу. Победа становится все ближе, агрессор уже ищет пути отхода. Надежда на скорый мир в стране переполняет украинцев. Огорчает совсем другое – как в кротчайшие сроки восстановить разгромленный оккупантами Донбасс?
И ряд госкомпаний уже взялись за эту работу. Так, «Ощадбанк» восстанавливает разгромленные боевиками свои отделения и прилегающую инфраструктуру. Кто-то может сказать, что это - вопрос ликвидности учреждения, собственный интерес. Да, интерес. Но в отделениях банка пенсионеры получают пенсии, бюджетники – зарплаты, оставшиеся в разрушенных оккупантами городах - переводы от близких.
Еще одной «влетевшей в копеечку», правда, куда более серьезную, стала «Укрзализныця». Взорванные мосты, разрушенные колеи, линии электропередач – все это ремонтируется собственными силами и за собственные средства. Не имея возможности перемещать грузы с территории Донбасса железнодорожными путями, вывозить товар на экспорт, государство теряет существенную часть валютного потока. А уж чем чреваты колебания поступления иностранной валюты в страну, можно увидеть в любом обменном пункте. Не говоря уже о том, что для эвакуации людей эти колеи и мосты – мягко говоря, необходимы.
Впрочем, и эту проблему можно отнести к разряду «а им самим же и надо», ведь объекты находятся на балансе «Укрзализныци». В то же время, в восстановленную силами железнодорожников больницу в Красном Лимане на данный момент, за неимением альтернативы, обращаются за медицинской помощью все нуждающиеся. В основном - это люди, которые были вынуждены сменить привычное место жительства. К слову, больницу не только восстановили, но и модернизировали: утеплили фасад здания, создали возможность автономного отопления. Общая сумма ремонтных работ составила порядка 14 млн грн, а выполнялись они силами строителей «Укрзализныци».
«В больнице Красного Лимана мы отстроили новый пищеблок, построили отдельную котельную и утеплили фасады зданий. Можно сказать, что мы не только восстановили объект после разрушения, но и сделали его готовым к любым вызовам предстоящей зимы» - рассказал советник генерального директора «Укрзализныци» Вячеслав Пахомов.
«Укрзализныця» за свои средства восстанавливает и другие социально значимые объекты. Это, кроме больницы Красного Лимана, - больница в Славянске, вокзальные станции Краматорска и Славянска, а так же - школа-интернат №1 в Славянске.
История со школой-интернатом №1 заслуживает отдельного внимания. Во время посещения Славянска представителями Кабмина, премьер-министром Арсением Яценюком, министром инфраструктуры Максимом Бурбаком и генеральным директором «Укрзализныци» Борисом Остапюком было принято решение, что восстановление школы в полном объеме возьмет на себя «Укрзализныця», при этом членами правительства были обозначены невыполнимые, на первый взгляд, сроки реализации – сдать объект до 1-го сентября.
«Честно говоря, думал, что ремонт растянется на 5 лет, а строители, работая по 15 часов, справились за 2,5 недели. При этом выполнили большой объем работ на высоком уровне, на совесть, - рассказал директор школы Николай Якименко. - Строители полностью устелили новой металлочерепицей кровлю на учебном и спальном корпусах и вставили около 600 дверей и окон. Отремонтировали умывальники в столовой, устлав плиткой пол и стены, и установили водонагреватель, чтобы дети круглосуточно имели теплую воду».
Поручение Кабмина было выполнено силами Одесской железной дороги. За несколько дней до учебного года дети получили практически новое здание… и не только. Приятным сюрпризом для учащихся и коллектива школы стало то, что руководство УЗ обеспечило интернат всеми необходимыми канцтоварами.
Но «Укрзализныця», как и «Ощадбанк», в отличие от кандидатов в нардепы, о своей помощи особо не распространяются. В компаниях подчеркивают - мы просто часть государства и не можем оставаться в стороне.
Между тем, на восстановление только социальных объектов освобожденных городов железнодорожники уже потратили свыше 130 млн грн.
«Мы переориентировали расходы и действительно за свои деньги восстанавливаем инфраструктурные и другие социально значимые объекты. Также оказываем помощь переселенцам», - сказал Вячеслав Пахомов.
Проблема переселенцев – это история для отдельной статьи. Они остаются один на один со своими проблемами. Помощь той же УЗ, предоставляющей свои медучреждения для обслуживания вынужденных беженцев, - капля в море. К тому же суть происходящего состоит в том, что нет ничего более постоянного, чем временное. Многие из тех, кто выехал, не захотят возвращаться в родные, но депрессивные и разрушенные регионы. Очевидно, государству уже сейчас следует задуматься о том, как восстановить в Донбассе не только инфраструктуру, возможность чего оно продемонстрировало при помощи госкомпаний, а и вернуть в регион людей. Но об этом – в следующем материале.
Игорь Загородний