Донбасс сегодня: восстанавливаем разгромленное боевиками

Россия ведет необъявленную войну против Украины. Вторжение РФ на территорию нашей страны признано мировым сообществом. Оно воочию увидело, как российские войска и вскормленные Кремлем боевики стирают с лица земли город за городом, поселок за поселком на востоке Украины. Наши военные ценой собственной жизни возвращают населенным пунктам Донецкой и Луганской областей свободу. Победа становится все ближе, агрессор уже ищет пути отхода. Надежда на скорый мир в стране переполняет украинцев. Огорчает совсем другое – как в кротчайшие сроки восстановить разгромленный оккупантами Донбасс?

И ряд госкомпаний уже взялись за эту работу. Так, «Ощадбанк» восстанавливает разгромленные боевиками свои отделения и прилегающую инфраструктуру. Кто-то может сказать, что это - вопрос ликвидности учреждения, собственный интерес. Да, интерес. Но в отделениях банка пенсионеры получают пенсии, бюджетники – зарплаты, оставшиеся в разрушенных оккупантами городах - переводы от близких.

Еще одной «влетевшей в копеечку», правда, куда более серьезную, стала «Укрзализныця». Взорванные мосты, разрушенные колеи, линии электропередач – все это ремонтируется собственными силами и за собственные средства. Не имея возможности перемещать грузы с территории Донбасса железнодорожными путями, вывозить товар на экспорт, государство теряет существенную часть валютного потока. А уж чем чреваты колебания поступления иностранной валюты в страну, можно увидеть в любом обменном пункте. Не говоря уже о том, что для эвакуации людей эти колеи и мосты – мягко говоря, необходимы.

Впрочем, и эту проблему можно отнести к разряду «а им самим же и надо», ведь объекты находятся на балансе «Укрзализныци». В то же время, в восстановленную силами железнодорожников больницу в Красном Лимане на данный момент, за неимением альтернативы, обращаются за медицинской помощью все нуждающиеся. В основном - это люди, которые были вынуждены сменить привычное место жительства. К слову, больницу не только восстановили, но и модернизировали: утеплили фасад здания, создали возможность автономного отопления. Общая сумма ремонтных работ составила порядка 14 млн грн, а выполнялись они силами строителей «Укрзализныци».

«В больнице Красного Лимана мы отстроили новый пищеблок, построили отдельную котельную и утеплили фасады зданий. Можно сказать, что мы не только восстановили объект после разрушения, но и сделали его готовым к любым вызовам предстоящей зимы» - рассказал советник генерального директора «Укрзализныци» Вячеслав Пахомов.

«Укрзализныця» за свои средства восстанавливает и другие социально значимые объекты. Это, кроме больницы Красного Лимана, - больница в Славянске, вокзальные станции Краматорска и Славянска, а так же - школа-интернат №1 в Славянске.

История со школой-интернатом №1 заслуживает отдельного внимания. Во время посещения Славянска представителями Кабмина, премьер-министром Арсением Яценюком, министром инфраструктуры Максимом Бурбаком и генеральным директором «Укрзализныци» Борисом Остапюком было принято решение, что восстановление школы в полном объеме возьмет на себя «Укрзализныця», при этом членами правительства были обозначены невыполнимые, на первый взгляд, сроки реализации – сдать объект до 1-го сентября.

«Честно говоря, думал, что ремонт растянется на 5 лет, а строители, работая по 15 часов, справились за 2,5 недели. При этом выполнили большой объем работ на высоком уровне, на совесть, - рассказал директор школы Николай Якименко. - Строители полностью устелили новой металлочерепицей кровлю на учебном и спальном корпусах и вставили около 600 дверей и окон. Отремонтировали умывальники в столовой, устлав плиткой пол и стены, и установили водонагреватель, чтобы дети круглосуточно имели теплую воду».

Поручение Кабмина было выполнено силами Одесской железной дороги. За несколько дней до учебного года дети получили практически новое здание… и не только. Приятным сюрпризом для учащихся и коллектива школы стало то, что руководство УЗ обеспечило интернат всеми необходимыми канцтоварами.

Но «Укрзализныця», как и «Ощадбанк», в отличие от кандидатов в нардепы, о своей помощи особо не распространяются. В компаниях подчеркивают - мы просто часть государства и не можем оставаться в стороне.

Между тем, на восстановление только социальных объектов освобожденных городов железнодорожники уже потратили свыше 130 млн грн.

«Мы переориентировали расходы и действительно за свои деньги восстанавливаем инфраструктурные и другие социально значимые объекты. Также оказываем помощь переселенцам», - сказал Вячеслав Пахомов.

Проблема переселенцев – это история для отдельной статьи. Они остаются один на один со своими проблемами. Помощь той же УЗ, предоставляющей свои медучреждения для обслуживания вынужденных беженцев, - капля в море. К тому же суть происходящего состоит в том, что нет ничего более постоянного, чем временное. Многие из тех, кто выехал, не захотят возвращаться в родные, но депрессивные и разрушенные регионы. Очевидно, государству уже сейчас следует задуматься о том, как восстановить в Донбассе не только инфраструктуру, возможность чего оно продемонстрировало при помощи госкомпаний, а и вернуть в регион людей. Но об этом – в следующем материале.

Игорь Загородний