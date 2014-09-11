«Укрзализныця» разрывает сотрудничество с частным перевозчиком «Фреш лайн»

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») намерена разорвать договорные отношения по организации перевозок транзитных грузов железными дорогами с частной компанией-перевозчиком «Фреш лайн».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

«Соответствующее сообщение частной компании железнодорожники направили 7 августа», - сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что основанием для разрыва договорных отношений с «Фреш лайном» послужил тот факт, что компания в июле-августе этого года несколько раз срывала перечисление денег железной дороге за транзитные перевозки.

Это при том, что «Фреш лайн» в текущем году перевез 1,2 млн тонн грузов, львиную долю из которых составили железная руда, газ и мазут.

Так, согласно предоставленной «Укрзализныцей» информации, по состоянию на начало июля «Фреш лайн» ввез на территорию Украины грузы на сумму 31,7 млн грн, тогда как проплатил всего 10,9 млн грн.

В этой связи «Укрзализныця» неоднократно отправляла письма перевозчику о прекращении предоставления услуг по транспортировке грузов, тем самым призывая компанию своевременно оплачивать услуги.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» заключила договор с компанией «Фреш лайн» 17 декабря 2010 года.

По данным сайта «Наші гроші», компанию «Фреш лайн» возглавляет Алексей Мозговой, а ее основателем является народный депутат от партии «Удар» Руслан Сольвар.

На своем официальном сайте Сольвар сообщает, что он вместе с единомышленниками создал частную компанию по перевозке зерна и других грузов, однако не уточняет название.

Кабмин 8 сентября отстранил от исполнения обязанностей гендиректора «Укрзализныци» Бориса Остапюка, инициировав проведение проверки деятельности ведомства. Исполнение обязанностей главы железнодорожной госадминистрации возложено на первого заместителя Максима Бланка.

В последнее время руководство «Укрзализныци» отмечает активизацию черного пиара против ведомства. «Укрзализныця» связывает это с тем, что ей удалось сэкономить более 1 млрд грн, сделав госзакупки прозрачными и убрав множество фирм-посредников.

Кроме того, «Укрзализныця» отмечает, что ведомство установило для всех перевозчиков единый и прозрачный грузовой тариф и не поддается на предоставление льгот для перевозчиков.