«Укрзализныця» разрывает сотрудничество с частным перевозчиком «Фреш лайн»
Компания несколько раз срывала перечисление денег железной дороге за транзитные перевозки
Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») намерена разорвать договорные отношения по организации перевозок транзитных грузов железными дорогами с частной компанией-перевозчиком «Фреш лайн».
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».
«Соответствующее сообщение частной компании железнодорожники направили 7 августа», - сказано в сообщении.
В пресс-службе отметили, что основанием для разрыва договорных отношений с «Фреш лайном» послужил тот факт, что компания в июле-августе этого года несколько раз срывала перечисление денег железной дороге за транзитные перевозки.
Это при том, что «Фреш лайн» в текущем году перевез 1,2 млн тонн грузов, львиную долю из которых составили железная руда, газ и мазут.
Так, согласно предоставленной «Укрзализныцей» информации, по состоянию на начало июля «Фреш лайн» ввез на территорию Украины грузы на сумму 31,7 млн грн, тогда как проплатил всего 10,9 млн грн.
В этой связи «Укрзализныця» неоднократно отправляла письма перевозчику о прекращении предоставления услуг по транспортировке грузов, тем самым призывая компанию своевременно оплачивать услуги.
Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» заключила договор с компанией «Фреш лайн» 17 декабря 2010 года.
По данным сайта «Наші гроші», компанию «Фреш лайн» возглавляет Алексей Мозговой, а ее основателем является народный депутат от партии «Удар» Руслан Сольвар.
На своем официальном сайте Сольвар сообщает, что он вместе с единомышленниками создал частную компанию по перевозке зерна и других грузов, однако не уточняет название.
Кабмин 8 сентября отстранил от исполнения обязанностей гендиректора «Укрзализныци» Бориса Остапюка, инициировав проведение проверки деятельности ведомства. Исполнение обязанностей главы железнодорожной госадминистрации возложено на первого заместителя Максима Бланка.
В последнее время руководство «Укрзализныци» отмечает активизацию черного пиара против ведомства. «Укрзализныця» связывает это с тем, что ей удалось сэкономить более 1 млрд грн, сделав госзакупки прозрачными и убрав множество фирм-посредников.
Кроме того, «Укрзализныця» отмечает, что ведомство установило для всех перевозчиков единый и прозрачный грузовой тариф и не поддается на предоставление льгот для перевозчиков.