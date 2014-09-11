Курсирование поезда Кременчуг – Львов продлили до 30 ноября

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») в связи с повышенным спросом пассажиров продлила период курсирования поезда №577/578 сообщением Кременчуг - Львов до 30 ноября текущего года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Укрзализныци», этот поезд отправляется по четным числам в 14:57 и прибывает во Львов в 10:01.

В обратном направлении поезд отправляется по нечетным числам в 12:38 и прибывает в Кременчуг в 06:30.

«С момента назначения 18 августа 2014 года поездом №577/578 Кременчуг - Львов уже воспользовались 6668 пассажиров. Поезд курсирует в составе шести вагонов через Знаменку, Жмеринку, Христиновку, Хмельницкий и Тернополь», - подчеркивается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее "Укрзализныця" продлила период курсирования поезда №521/522 Мариуполь - Харьков до 18 сентября.

"Укрзализныця" постоянно анализирует спрос пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом и с учетом собственных возможностей (наличия свободного подвижного состава, пропускной способности вокзалов) назначает дополнительные поезда и увеличивает количество вагонов в круглогодичных поездах.