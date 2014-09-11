Приднепровская железная дорога увеличила перевозку зерна в 1,5 раза

Приднепровская железная дорога (ПЖД) с 1 июля по 8 сентября погрузила 477,4 тыс. тонн зерна нового урожая, что в 1,5 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщили УНИАН в пресс-службе дороги.

Согласно сообщению, за указанный период ПЖД задействовала в перевозках зерна нового урожая 7371 вагон-зерновоз по сравнению с 5081 вагоном за аналогичный период 2013 года.

Как отмечают в службе коммерческой работы и маркетинга ПЖД, среднесуточная погрузка на магистрали составляет 6,8 тыс. тонн (105 зерновозов), что «полностью обеспечивает потребности грузоотправителей».

По данным пресс-службы, основные направления перевозок зерновых грузов пролегают через порты и припортовые станции Одесской железной дороги для экспорта, в частности, через станции Черноморская, Октябрьская, Николаев-Грузовой, Ильичевск, Одесса-Порт, Ксениево.

Как сообщал УНИАН, Приднепровская железная дорога в январе-августе 2014 года сократила погрузку грузов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,5% – до 74,37 млн тонн.

В 2013 году ПЖД увеличила перевозку грузов по сравнению с 2012 годом на 2,1% - до 117,46 млн тонн.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.