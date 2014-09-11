Строители уже проложили более 500 м путей нового Бескидского тоннеля

Работники службы строительно-монтажных работ по состоянию на 11 сентября выполнили работы по проходке нового двухпутного железнодорожного Бескидского тоннеля в Карпатах на длине 501 метр, сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") со ссылкой на Главное управление путевого хозяйства ведомства.

«Работы по строительству Бескидского тоннеля ведутся круглосуточно. По состоянию на 13:00 11 сентября выполнены работы по проходке тоннеля на длине 501 м. Сейчас из-за качества породы скорость проходки достигает 3,5 метра в сутки», - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, новый двухпутный тоннель будет иметь длину 1764 м и пролегать на максимальной глубине 180 м от поверхности Бескидского хребта.

Напомним, строительство нового Бескидского тоннеля было начато 29 октября 2013 года, а ввод в эксплуатацию объекта запланирован на первый квартал 2017 года.

«Для Украины Бескидский тоннель имеет стратегическое значение, поскольку по этому маршруту перевозятся грузы к западной границе страны, а также более 60% транзитных грузов в направлении Западной и Центральной Европы», - подчеркивает «Укрзализныця».

Как сообщал УНИАН, ранее Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) объявил о выделении Украине займа в размере 55 млн евро для строительства Бескидского тоннеля в Карпатах, который соединит Украину и Евросоюз. 2 сентября украинский парламент ратифицировал гарантийное соглашение между Украиной и ЕИБ по строительству тоннеля.

Новый тоннель строится на стыке Львовской и Закарпатской областей в 30 м от действующего, построенного еще во времена Австро-Венгрии в ХІХ веке, тоннеля, который находится в аварийном состоянии.

Всего в 2014 году планируется проложить около 0,7 км путей Бескидского тоннеля.

Справка УНИАН. Бескидский тоннель – второй по длине железнодорожный тоннель в Украине. Он находится между станциями Бескид и Скотарское в Карпатах и входит в пятый панъевропейский транспортный коридор Италия – Словения – Венгрия – Словакия – Украина – Россия.

В конце июня 2011 года Кабинет министров Украины своим распоряжением передал 6,19 га земли Львовской железной дороге для строительства и обустройства этого тоннеля.

Общая стоимость строительства Бескидского тоннеля составляет около 2,2 млрд грн, из которых 1,5 млрд грн пойдут на монтажные работы.