Львовская железная дорога перечислила в бюджеты и целевые фонды более 1 млрд грн

Львовская железная дорога (ЛЖД) в январе-августе 2014 года перечислила в бюджеты всех уровней и государственные целевые фонды социального страхования более 1 млрд грн, сообщила УНИАН пресс-служба дороги.

В частности, за указанный период Львовская магистраль перечислила в государственный бюджет 135,2 млн грн, в местные бюджеты – 247,57 млн грн, в целевые фонды соцстраха – 635,24 млн грн.

В августе текущего года ЛЖД уплатила в бюджеты всех уровней и государственные целевые фонды социального страхования 132,89 млн грн, из них в госбюджет – 13,1 млн грн, в местные бюджеты – 33,48 млн грн, в целевые фонды соцстраха – 86,31 млн грн.

Как сообщал УНИАН, Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») в январе-июле 2014 года перечислила в бюджеты всех уровней и государственные целевые фонды 6,88 млрд грн.

Справка УНИАН. Львовская железная дорога пролегает в юго-западной части Украины на территории 7 областей, проходя через Карпаты, Прикарпатье, Волынь. На железной дороге действуют 354 станции, из них 252 открыты для грузовых операций.