Восстановление электрификации Донецкой железной дороги обойдется в 334 млн гривень

Ремонт поврежденных российскими террористами объектов хозяйства электрификации и энергоснабжения Донецкой железной дороги (ДЖД) на востоке Украине на сегодняшний день обойдется более чем в 334 млн грн, сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»).

По данным пресс-службы, на 12 сентября электротяга уже работает от станции Дубово (Харьковская обл.) до станции Славянск (Донецкая обл.), от станции Букино (Харьковская обл.) до станции Красный Лиман (Донецкая обл.).

На подстанции Славкурорт (Донецкая обл.) повреждены трансформаторы, оборудование, сеть, а само здание подстанции получило несколько пробоин в потолке и стенах. Очень проблемным является отсутствие внешнего электроснабжения от Славянской ТЭЦ из-за ее полного разрушения.

По словам первого заместителя начальника Департамента электрификации и электроснабжения "Укрзализныци" Сергея Карпенко, "Укрзализныця" пересматривает свою инвестиционную программу, чтобы максимально направить средства и усилия на восстановление инфраструктуры в зоне АТО.

«Уже вторую неделю на восстановлении подстанции Северск работают наши специалисты, чтобы из двух вводов питания обеспечить подачу хотя бы одного. Проблема в восстановлении тяговых трансформаторов, которые мы передали в Краснолиманские дорожные мастерские, где должны устранить повреждения и залить масло. Таким образом, мы восстановим на подстанции одну секцию. Что касается остального оборудования, то мы уже объявили тендер на приобретение одной тяговой подстанции для Славкурорта. Повреждения есть и в Курдюмовке, и в Никитовке, и на других станциях. Кстати, контактный провод, изоляторы – все поступает в полном объеме. О восстановлении других участков говорить что-то конкретное можно будет только тогда, когда прекратятся боевые действия», – цитирует Карпенко пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, ущерб «Укрзализныци» от действий террористов на востоке страны составляет порядка 900 млн грн.

По состоянию на начало августа «Укрзализныця» оценивала ущерб, нанесенный объектам железнодорожной инфраструктуры на востоке страны в ходе боевых действий, в 600 млн грн.

«Укрзализныця» прогнозирует, что в случае дальнейшей дестабилизации ситуации на востоке Украины, где продолжаются военные действия украинских силовиков против российских террористов, железнодорожная отрасль может потерять до 3 млрд грн по итогам 2014 года.