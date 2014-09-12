Железные дороги Украины совместно с морскими портами обеспечат поставки угля из ЮАР

Железные дороги Украины совместно с морскими торговыми портами в рамках соглашения Украины с Южно-Африканской Республикой намерены в полном объеме обеспечить поставки угля для отечественных теплоэлектростанций.

«Для выполнения задания правительства Украины железнодорожники готовятся к перевозке южно-африканского угля из портов Одессы в направлении теплоэлектростанций», - сказано в сообщении пресс-службы Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныци»).

По информации первого заместителя начальника Департамента коммерческой работы «Укрзализныци» Ивана Хорьякова, судна с южно-африканским углем будут заходить в морские порты Одесского региона, перерабатывающие мощности которых позволяют в полном объеме обеспечить перевалку.

«Безусловно, справятся с этой работой и припортовые железнодорожные станции - мы обеспечим перевозку топлива на ТЭЦ и предприятия страны. Кроме того, это в определенной степени компенсирует наши потери в объемах перевозок», - цитирует пресс-служба Хорьякова.

Как сообщал УНИАН, обеспечить ТЭС украинским углем сегодня практически невозможно из-за боевых действий на востоке страны, где расположена большая часть действующих шахт. По информации Минэнергоугля, уже сегодня на украинских ТЭС наблюдается острый дефицит угля марки «А» - антрациты и «Т» - тощие, которые используются на половине станций страны.

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В начале сентября премьер-министр Арсений Яценюк сообщил, что Украина договорилась о поставке 1 млн тонн угля из Южно-Африканской Республики.

При этом ранее Яценюк обвинил Россию в реализации плана по умышленному разрушению украинских угольных шахт с целью обеспечить дефицит угля на теплоэлектростанциях, что повлечет за собой проблемы с производством электрической энергии и теплом в отопительный период.