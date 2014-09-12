"Укрзализныця" бесплатно вывезла из зоны АТО 10,7 тыс. человек

Железные дороги Украины по состоянию на 12 сентября бесплатно вывезли 10 693 человек из зоны проведения украинскими силовиками антитеррористической операции против российских боевиков на востоке страны.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця").

Согласно сообщению, «Укрзализныця» осуществляет перевозку людей из Донбасса в другие регионы страны согласно заказам Межведомственного координационного штаба по социальным вопросам граждан, перемещенных с временно оккупированной территории.

В пресс-службе сообщили со ссылкой на первого заместителя начальника департамента пассажирских перевозок дальнего сообщения "Укрзализныци" Николая Козака, что на сегодняшний день существуют серьезные проблемы с обеспечением железнодорожных перевозок в восточном регионе, так как Донецк, Луганск и Ясиноватая в настоящее время не имеют железнодорожного сообщения.

Поезда из Киева, Харькова, Днепропетровска и Одессы курсируют только до станции Константиновка, причем привлечен подвижной состав Южной, Юго-Западной и Одесской железных дорог, а из Мариуполя поезда курсируют в столицу и Львов.

"На эвакуацию беженцев отрасль Украины уже потратила 1,1 млн грн. Железные дороги продолжают вывозить людей с временно оккупированных территорий Донецкой области», - отмечает «Укрзализныця».

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Как сообщал УНИАН, 29 июля совет "Укрзализныци" единогласно принял решение о дальнейшем предоставлении благотворительной помощи – обеспечении бесплатных перевозок граждан, которые перемещаются с временно оккупированной территории и зоны проведения АТО.

Для матерей с детьми из восточного региона «Укрзализныця» организовала бесплатное размещение в комнатах матери и ребенка, залах ожидания и в комнатах отдыха на вокзалах и станциях.

С начала антитеррористической операции с востока страны было перемещено 271,7 тыс. граждан, среди которых 86 тыс. - дети, 35 тыс. - пенсионеры и инвалиды.

В связи с аннексией Крыма и обострением политической ситуации в восточном регионе страны, были отменены и ограничены некоторые маршруты курсирования пассажирских поездов в направлении Донецка, Луганска и Крыма, в связи с чем пассажирооборот во внутригосударственном сообщении упал на 41,1%.