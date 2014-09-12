Поезд из Киева в Ковель с 15 сентября будет курсировать по новому графику

В частности, начиная с 15 сентября, поезд №97 будет отправляться из столицы в 21:30 вместо 19:54 и прибывать в Ковель в 07:35 вместо 06:00.

Кроме того, с 3 октября ЛЖД введет в расписание движения пассажирских поездов курсирование беспересадочного прицепного вагона №15 Львов – София в составе поезда №59/60 сообщением Москва – София. В частности, вагон будет курсировать в составе вышеуказанного поезда до 12 декабря трижды в неделю из Львова по вторникам, пятницам и воскресеньям и прибывать по понедельникам, средам и субботам.

В обратном направлении вагон будет отправляться по понедельникам, средам и субботам и прибывать во Львов во вторник, четверг и воскресенье соответственно.

В пресс-службе напомнили, что с введением нового графика движения поездов на 2014-2015 годы Львовская магистраль назначила на летний период курсирование новых беспересадочных прицепных вагонов со Львова и Черновцов в болгарский курорт Варна, а также вагон из Львова в Будапешт, который курсирует круглогодично трижды в неделю.

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Как сообщал УНИАН, в новом графике движения поездов на 2014-2015 годы Львовская магистраль предусмотрела курсирование 20 пар пассажирских поездов своего формирования, а также 19 пар пассажирских поездов формирования других железных дорог.

Справка УНИАН. Львовская железная дорога пролегает в юго-западной части Украины на территории 7 областей, проходя через Карпаты, Прикарпатье, Волынь. На железной дороге действуют 354 станции, из них 252 открыты для грузовых операций.