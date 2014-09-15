В Карпатах прошел испытания первый пригородный дизель-поезд Крюковского вагонзавода

Первый пригородный дизель-поезд производства Крюковского вагоностроительного завода (КВСЗ, Кременчуг, Полтавская обл.) успешно прошел испытания в Карпатах и Прикарпатье, сообщили в пресс-службе Крюковского вагонзавода.

Согласно сообщению, дизель-поезд тестировали специалисты Государственной администрации железнодорожного транспорта ("Укрзализныця"), Крюковского вагонзавода, Днепропетровского национального университета железнодорожного транспорта и Государственного научно-исследовательского центра «Укрзализныци» в период с 9 по 14 сентября на Львовской железной дороге.

В частности, 9 сентября маршрут поезда пролегал через Львов, Ивано-Франковск, Яремчу и Рахов, 10 сентября поезд курсировал по маршруту Ивано-Франковск – Черновцы – Стефанешты – Тернополь, а 11 сентября – по маршруту Тернополь – Стефанешты – Лужаны – Коломыя – Ивано-Франковск – Львов.

«Испытания на Львовской железной дороге в горных условиях инициировал президент Крюковского вагоностроительного завода Владимир Приходько. В «Укрзализныце» его поддержали. Тем более, что из всех шести железных дорог Украины именно на Львовской магистрали самые сложные участки», – подчеркивается в пресс-релизе.

По данным пресс-службы, парк Львовской железной дороги состоит из 186 электропоездов, 107 секций дизель-поездов и двух рельсовых автобусов.

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" планирует в 2015 году приобрети у Крюковского вагоностроительного завода 15 дизель-поездов.

Трехвагонный состав пригородного дизель-поезда предназначен для перевозки пассажиров на неэлектрифицированных участках железнодорожной колеи 1520 мм с эксплуатационной скоростью до 140 км/ч. Срок службы вагонов – 40 лет.

Поезд имеет герметичные межвагонные переходы, системы климат-контроля, видеонаблюдения, спутниковой навигации и связи, WI-FI и другие удобства.

Ранее «Укрзализныця» приобрела у Крюковского вагонзавода два скоростных электропоезда ЭКр1 (класс «Интерсити+») за счет средств «Ощадбанка» через лизинговую компанию «Дельта лизинг». Стоимость ЭКр1 в два раза меньше, чем цена корейских электропоездов Hyundai, и составляет 200 млн грн с НДС.

Первый состав «Укрзализныця» задействовала на маршруте Киев – Одесса, который начал курсировать с 1 июля 2014 года, второй – на маршруте Киев – Львов, который начал курсировать с 24 июня.

Оператором скоростных поездов является государственное предприятие «Украинская железнодорожная скоростная компания» (УЖСК), которое оперирует 10 межрегиональными электропоездами производства Hyundai Rotem, двумя чешскими двухэтажными межрегиональными поездами двойного тока Skoda, двумя электропоездами ЭКр1 – «Тарпан» и скоростным поездом локомотивной тяги производства Крюковского вагоностроительного завода.

Крюковский вагоностроительный завод (Кременчуг, Полтавская обл.) является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов – пассажирских и грузовых.