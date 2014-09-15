Железные дороги за лето увеличили перевозку пассажиров в Приазовье почти в 5 раз

Железные дороги Украины в июне-августе 2014 года увеличили перевозку пассажиров к курортам Приазовья - Бердянску и Геническу по сравнению с аналогичным периодом 2013 года в 4,9 раза.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») со ссылкой на первого заместителя начальника департамента пассажирских перевозок дальнего следования Николая Козака.

«Большинство наших граждан предпочли курорты на Азовском море, ведь там цены доступнее, чем, например, в Одессе. В этом году в одесском направлении реализовано на 8% меньше билетов по сравнению с летом 2013 года», - цитирует пресс-служба Козака.

Кроме того, «Укрзализныця» за указанный период отмечает рост пассажиропотока в западном направлении на 15%, при этом в направлении аннексированного Россией Крымского полуострова ведомство зафиксировало падение на 72%.

В пресс-службе напомнили, что «Укрзализныця» в связи с аннексией Крыма, повлекшей за собой падение пассажиропотока на полуостров, на летний период назначила 8 новых поездов на другие курорты страны, в частности, это поезда в Геническ, Херсон, Бердянск, Львов и Рахов.

Кроме того, ведомство увеличило периодичность курсирования поездов №227/228 Киев - Бердянск, №110/109 Львов - Херсон, №120/119 Запорожье - Львов, №13/14 Ужгород - Киев, а на маршруте Мелитополь - Бердянск-Запорожье начал курсировать рельсовый автобус.

Также были введены новые беспересадочные вагоны с Болгарией и Венгрией, а именно Львов - Варна (два раза в неделю), Черновцы - Варна (четыре раза в неделю) и Львов - Будапешт (три раза в неделю).

«Укрзализныця продолжает развивать скоростное движение и уменьшать время курсирования поездов в пути. Нынешним летом внедрены поезда категории «Интерсити+» по маршрутам: Дарница - Киев - Трускавец (вторая пара на направлении Киев - Львов), Киев - Одесса, Киев - Запорожье - и один поезд «Интерсити» по маршруту Дарница - Тернополь, два последних поезда начали курсировать в августе», - подчеркнули в пресс-службе.

Также ведомству удалось сократить время в пути поездов № 761/762 Киев – Одесса из Киева на 32 минут, из Одессы - на 25 минут; № 741/742 Дарница - Трускавец на участке Львов - Трускавец и Львов - Дарница - на 14 минут, а из Трускавца - на 29 минут.

Также с 1 июня «Укрзализныця» сократила время следования поезда №117/118 Киев - Черновцы за счет изменения его маршрута, в частности, вместо направления Черновцы – Тернополь - Хмельницкий поезд следует из Черновцов по территории Молдовы, Мамалыга - Ларга - Хмельницкий. Это позволило сократить время в пути поезда в Черновцы на 1 час 46 минут, в направлении Киева - на 1 час 35 минут.

Кроме того, благодаря упрощению процедуры прохождения таможенного и пограничного осмотров в поезде №86/85 Минск - Киев, с 1 июня на станции Киев - Пассажирский этот поезд сократил время в пути в Минск на 1 час 32 минуты, в направлении Киева - на 1 час 21 минуту.

Как сообщал УНИАН, в новом графике движения поездов на 2014-2015 годы «Укрзализныця» отменила 9 пар поездов в направлении России, а также изменила периодичность курсирования 5 пар поездов.

В целом в новом графике «Укрзализныця» предусмотрела курсирование 246 пар пассажирских поездов, что на 39 пар меньше, чем было предусмотрено в графике движения на 2013-2014 годы. В частности, это 159 пар круглогодичных поездов (на 5 пар меньше); 31 пара сезонных поездов (на 56 пар меньше), а также 56 пар поездов при необходимости.

Также предусмотрено курсирование 70 пар поездов формирования стран СНГ, что на 23 пары меньше показателя прошлого года, из них 27 пар круглогодичных поездов, 16 сезонных поездов и 27 пар поездов по указанию.