С 1 октября запустят дополнительный поезд Харьков – Зерновое

Южная железная дорога назначила дополнительный поезд №127/128 сообщением Харьков – Зерновое, который начнет курсировать с 1 октября, сообщили УНИАН в пресс-службе дороги.

«С 1 октября 2014 года для обеспечения удобного выезда пассажиров в города Сумы, Ворожба, Конотоп, Шостка, Зерновое назначено курсирование дополнительного фирменного ночного скорого поезда №127/128 Харьков – Зерновое», - сказано в сообщении.

Этот поезд будет отправляться из Харькова в 15:15, курсировать с остановками в Сумах с 18:51 до 19:19, в Конотопе – с 21:59 до 22:24 и прибывать в Зерновое в 00:52.

В обратном направлении поезд будет отправляться в 01:54, курсировать с остановками в Конотопе с 03:59 до 04:19, в Сумах – с 06:53 до 07:18 и прибывать в Харьков в 10:47.

«В настоящее время Южная железная дорога предложила 8736 билетов на поезд №127/128 Харьков - Зерновое. Поезд сформирован из семи фирменных плацкартных и купейных вагонов», - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, ранее Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") назначила три дополнительных региональных поезда, соединяющих города Ворожбу и Сумы с Харьковом, а также Ворожбу с Сумами.

С целью повышения уровня комфорта пассажиров ЮЖД модернизировала поезд №795/796 по маршруту Харьков – Днепропетровск, который отправился в рейс с обновленной компоновкой вагонов 2 сентября.

Справка УНИАН. Южная железная дорога - одна из старейших железных дорог Украины. Протяженность ее составляет более 3000 км, развернутая длина главных путей составляет свыше 4000 км. Географическое положение и конфигурация направлений и участков дороги определяет ее важное транзитное значение. Дорога обеспечивает транспортное обслуживание региона с добывающей промышленностью, машиностроительной индустрией и сельским хозяйством - это шесть областей с населением около 20 млн человек.