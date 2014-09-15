Донецкая железная дорога вдвое сократила поставку угля для предприятий ТЭК

Донецкая железная дорога (ДЖД) в январе-августе 2014 года сократила перевозку каменного угля в адрес предприятий топливно-энергетического комплекса Украины по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2,1 раза – до 16,1 млн тонн с 33,3 млн тонн. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе дороги.

«В преддверии осенне-зимнего отопительного сезона Донецкая железная дорога прилагает максимум усилий для отправки каменного угля в адрес предприятий топливно-энергетического комплекса Украины», - сказано в сообщении.

С 1 по 14 сентября текущего года ДЖД отправила в адрес предприятий ТЭК 301 тыс. тонн угля по сравнению с 2,2 млн тонн за аналогичный период прошлого года. Среднесуточная погрузка угля с начала сентября составила 21,5 тыс. тонн против 74,6 тыс. тонн в прошлом году. С целью увеличения объемов грузоперевозок Донецкая железная дорога проводит ремонтно-восстановительные работы на участках Иловайск—Постниково—Торез, Криничная—Макеевка, Донецк—Донецк-Северный—Ясиноватая, Донецк—Авдеевка, Донецк—Рутченково—Мандрыкино, Рутченково—Красногоровка, Штеровка—Красный Луч, Должанская—Бирюково, Родаково—Лутугино, Новосветловский—Семейкино-Новое.

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Как сообщал УНИАН, Донецкая железная дорога в январе-июле 2014 года сократила перевозку каменного угля в адрес предприятий ТЭК в 1,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 15,7 млн тонн с 30,5 млн тонн.

В связи со значительными разрушениями объектов железнодорожной инфраструктуры вследствие боевых действий на востоке Украины Донецкая магистраль не имеет возможности отправлять грузовые вагоны более чем с 50 основных грузовых станций.

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Из-за повреждения железнодорожной инфраструктуры и уменьшения объемов перевозок за 7 месяцев текущего года ДЖД сократила доход от перевозок по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 15,4%, что в денежном выражении составляет более 1,6 млрд грн.

«Укрзализныця» прогнозирует, что в случае дальнейшей дестабилизации ситуации на востоке Украины, где продолжаются военные действия, железнодорожная отрасль может потерять до 3 млрд грн по итогам 2014 года.

Справка УНИАН. Донецкая магистраль является составной частью "Укрзализныци". ДЖД обслуживает территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км (около 13% общей длины железных дорог Украины).