Поезд Мариуполь - Харьков будет курсировать до 24 сентября

Согласно сообщению, поезд будет отправляться из Мариуполя 20, 22 и 24 сентября в 18:48, останавливаться в Волновахе с 20:03 до 20:23 и прибывать в Харьков в 7:50.

В обратном направлении поезд будет отправляться 21, 23 и 25 сентября в 18:16, делать остановку в Волновахе с 5:10 до 5:35 и прибывать в Мариуполь в 7:17.

Маршрут поезда, состав которого сформирован из 12 вагонов, проходит через Волноваху, Камыш-Зарю (Запорожская область), Чаплино (Днепропетровская область) и Лозовую (Харьковская область).

Как сообщал УНИАН, Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") с целью изучения потенциального пассажиропотока с 15 сентября по 15 октября продлевает маршрут курсирования поезда №526/525 сообщением Харьков - Сватово до станции Рубежное.

В связи с разрушением инфраструктуры на востоке Украины поезда дальнего следования на ДЖД отправляются со станций Константиновка и Мариуполь.

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«Укрзализныця» в целях обеспечения эвакуации пассажиров из Луганской и Донецкой областей неоднократно назначала дополнительные поезда из восточного региона в киевском направлении, а также увеличивала количество вагонов в составах ряда поездов, курсирующих из Луганска и Донецка.

Со второй половины мая на Донецкой железной дороге боевики неоднократно взрывали мосты и участки дороги, вследствие чего ДЖД отменяла ряд поездов, а также изменяла маршруты курсирования. В частности, в Луганской и Донецкой областях боевики неоднократно взрывали железнодорожное полотно, мосты, обстреливали здания вокзалов, минировали участки путей.