«Укрзализныця» трудоустроила 80 железнодорожников из зоны АТО и Крыма

Железные дороги и отраслевые предприятия Украины трудоустроили 80 работников железнодорожной отрасли, вынужденных временно переселиться из зоны проведения антитеррористической операции (АТО) на востоке страны и территории аннексированного Крыма в другие регионы.

«По статистике департамента управления персоналом «Укрзализныци», всего на железных дорогах и подчиненных предприятиях трудоустроено 80 переселенцев, работавших на Донецкой магистрали, где парализованы железнодорожные узлы, и в Крыму», - сказано в сообщении пресс-службы Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»).

В частности, по состоянию на начало сентября наибольшее количество переселенцев приняла на работу Приднепровская железная дорога - 25 человек, далее следует Одесская магистраль, которая трудоустроила 16 человек, Южная - 15 человек, Юго-Западная - 10, Львовская - 4. Также государственное предприятие «Украинская железнодорожная скоростная компания» (УЖСК), являющееся оператором скоростных поездов, трудоустроила 13 человек.

«Несмотря на трудности в отрасли, подразделения и предприятия железных дорог с готовностью принимают в свои коллективы переселенцев-профессионалов. А чтобы они имели приоритетное право на трудоустройство, генеральный директор «Укрзализныци» Борис Остапюк дал соответствующее распоряжение на железные дороги и предприятия отрасли», - подчеркивается в сообщении.

В пресс-службе со ссылкой на начальника департамента управления персоналом «Укрзализныци» Ирину Михальченко сообщили, что в подконтрольный ей отдел ежедневно поступает большое количество обращений железнодорожников с просьбой о трудоустройстве. Также, такие запросы фиксируют службы кадров железных дорог и соответствующие отделы предприятий.

«Наши специалисты имеют доступ к базе вакансий в автоматизированной системе АСУ« Кадры», поэтому и направляют людей в соответствующие подразделения. На месте решение о приеме на работу принимает уже непосредственный руководитель», - пояснила Михальченко.

Также сообщается, что в настоящее время в основном железные дороги принимают на работу вынужденных переселенцев на вакантные места наиболее дефицитных железнодорожных профессий, также допускается возможность трудоустройства женщин, ушедших в отпуск по уходу за ребенком.

Как сообщал УНИАН, ранее глава «Укрзализныци» поручил железным дорогам Украины в первоочередном порядке трудоустроить железнодорожников из зоны АТО.

С начала антитеррористической операции 15 апреля и по состоянию на 12 сентября с востока страны было перемещено 271,7 тыс. граждан, среди которых 86 тыс. - дети, 35 тыс. - пенсионеры и инвалиды.

По данным управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Украине по состоянию на 15 сентября из Крыма и Донбасса выехали более 310 тысяч человек.