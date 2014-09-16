Приднепровская железная дорога недополучила 14,2 млн грн за перевозки льготников

Приднепровская железная дорога (ПЖД) в январе-августе недополучила 14,2 млн грн от местных бюджетов за перевозку пассажиров льготных категорий в пригородном сообщении, сообщили УНИАН в пресс-службе дороги.

Согласно сообщению, за указанный период ПЖД перевезла 3,2 млн пассажиров льготных категорий в пригородном сообщении на сумму 27,31 млн грн, при этом получила 13,12 млн грн компенсации, что составило 48% от необходимой суммы возмещения.

По данным пресс-службы, всего за указанный период Приднепровская магистраль перевезла 5,65 млн пассажиров платной категории в пригородном сообщении, что на 1,6% больше показателя за аналогичный период 2013 года.

«Низкий процент компенсаций железной дороге ее расходов на пригородные перевозки пассажиров-льготников затрудняет выполнение текущего ремонта моторвагонного подвижного состава, его обновление, а также вынуждает железнодорожников изымать причитающуюся им компенсацию в судебном порядке», - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, Приднепровская железная дорога в январе-июле недополучила 11,984 млн грн от местных бюджетов за перевозку льготников в пригородном сообщении.

ПЖД в 2013 году недополучила 25,56 млн грн от местных бюджетов за перевозку льготников в пригородном сообщении.

Убытки «Укрзализныци» от пассажирских перевозок с 2008 по 2013 годы составили 33,5 млрд грн.

Справка УНИАН. Железнодорожным транспортом в соответствии с законодательством Украины осуществляется перевозка 25 льготных категорий граждан в полном объеме. Однако из года в год наблюдается негативная тенденция несвоевременного и неполного возмещения расходов на перевозку льготных категорий граждан, что существенно ухудшает финансовое состояние отрасли.