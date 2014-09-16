"Укрзализныця" к концу года выпустит облигации на 4 млрд гривень

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") намерена к концу 2014 года выпустить облигации общей номинальной стоимостью около 4 млрд грн.

В пресс-службе «Укрзализныци» со ссылкой на исполняющего обязанности главы ведомства Максима Бланка УНИАН сообщили, что доход от выпуска ценных бумаг будет направлен на рефинансирование кредитного портфеля предприятия.

Облигации будут выпущены двумя траншами: первый - на 2 млрд грн и второй - на 175 млн долл. с хеджированием валютных рисков. Срок обращения всех облигаций - до 2017 года.

В пресс-службе отметили, что премия по облигациям не будет превышать 2-3% ставки по государственным бумагам с соответствующим сроком обращения.

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Как сообщал УНИАН, в мае 2013 года «Укрзализныця» провела на Ирландской фондовой бирже успешное размещение пятилетних евробондов с купоном на уровне 9,5% годовых в объеме 500 млн долл. и погашением 21 мая 2018 года, которым Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило финальный долгосрочный рейтинг в иностранной валюте «B-».

Организаторами размещения стали банки Barclays, Morgan Stanley и Sberbank. «Укрзализныця» направила привлеченные средства на реализацию программ капитальных вложений и рефинансирование своего краткосрочного кредитного портфеля.

Позже финансовые эксперты выразили надежду на возвращение "Укрзализныци" в 2014 году на мировой рынок заимствований, однако уже в качестве единого корпоративного эмитента – акционерного общества, а не используя взаимное поручительство шести отдельных железных дорог и предприятий отрасли, как это было во время дебютного выпуска.

Справка УНИАН. Правительство 25 июня приняло решение до 1 января 2015 года преобразовать «Укрзализныцю» в публичное акционерное общество, 100% акций которого закрепляются в государственной собственности.

В сферу управления «Укрзализныци» входят Донецкая, Львовская, Одесская, Южная, Юго-Западная и Приднепровские железные дороги, а также предприятия и организации, обеспечивающие перевозку грузов и пассажиров.