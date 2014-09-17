Очередь на въезде в Крым из Чонгара растянулась на 10 километров

В районе пункта контроля «Чонгар» на въезде в АР Крым очередь из автомобилей граждан Украины и грузовиков украинской регистрации составляет около 10 км.

Об этом УНИАН сообщили в отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Администрации Государственной пограничной службы Украины

«Такая ситуация возникла вследствие придирчивого осмотра российскими пограничниками автомобилей граждан Украины и грузовиков украинской регистрации», - отметили в Госпогранслужбе.

В ведомстве отметили, что «в среднем оформление одного грузовика у российских пограничников длится более 30 минут, а легковых автомобилей - не менее 20 минут, а для оформления в российский пункт пропуска пограничники запускают только по одному транспортному средству, водители вынуждены ожидать в очереди часами».

Государственная пограничная служба рекомендует гражданам Украины выбирать для движения в АР Крым другие направления, где нет такого скопления автотранспорта.

В свою очередь украинские пограничники принимают все меры, чтобы облегчить участникам движения передвижение в обоих направлениях, заверили в ведомстве.