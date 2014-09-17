Очередь на въезде в Крым из Чонгара растянулась на 10 километров

11:33, 17 сентября 2014
Транспорт/Связь
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Украинцам рекомендуют выбирать для въезда в Крым другие направления

/ google.ru/maps

В районе пункта контроля «Чонгар» на въезде в АР Крым очередь из автомобилей граждан Украины и грузовиков украинской регистрации составляет около 10 км. 

Об этом УНИАН сообщили в отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Администрации Государственной пограничной службы Украины 

«Такая ситуация возникла вследствие придирчивого осмотра российскими пограничниками автомобилей граждан Украины и грузовиков украинской регистрации», - отметили в Госпогранслужбе. 

В ведомстве отметили, что «в среднем оформление одного грузовика у российских пограничников длится более 30 минут, а легковых автомобилей - не менее 20 минут, а для оформления в российский пункт пропуска пограничники запускают только по одному транспортному средству, водители вынуждены ожидать в очереди часами». 

Государственная пограничная служба рекомендует гражданам Украины выбирать для движения в АР Крым другие направления, где нет такого скопления автотранспорта.

В свою очередь украинские пограничники принимают все меры, чтобы облегчить участникам движения передвижение в обоих направлениях, заверили в ведомстве.

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