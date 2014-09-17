«Турецкие авиалинии» будут летать из Стамбула в Херсон

Флагманский перевозчик Турции авиакомпания «Турецкие авиалинии» (Turkish Airlines) начал предварительную продажу билетов на рейсы между турецким Стамбулом и украинским Херсоном с 15 октября.

Согласно расписанию полетов на официальном сайте авиакомпании, «Турецкие авиалинии» будут выполнять рейсы между Стамбулом и Херсоном четыре раза в неделю - по средам, пятницам, субботам и воскресеньям, отправление из Стамбула в 12:35, отправление из Херсона в 15:15. Время полета из Стамбула в Херсон составляет 1 час 40 минут, а из Херсона в Стамбул – 2 часа 5 минут.

Согласно информации на сайте авиакомпании, минимальная стоимость билета на рейс из Стамбула в Херсон в обе стороны составляет 1920 грн, а в обратном направлении - 1659 грн.

Авиакомпания осуществляет предварительную продажу билетов экономичного и бизнес-классов обслуживания.

Справка УНИАН. «Турецкие авиалинии» - флагманский авиаперевозчик Турции, базирующийся в Международном аэропорте имени Ататюрка (IST) (Стамбул). Авиакомпания выполняет регулярные рейсы в страны Европы, Азии, Африки и США.