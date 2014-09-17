"Укрзализныця" бесплатно вывезла из зоны АТО более 11 тыс. человек

В пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") со ссылкой на заместителя начальника департамента пассажирских перевозок дальнего следования ведомства Ивана Карпяка УНИАН сообщили, что сумма расходов на обеспечение бесплатных перевозок пассажиров из зоны АТО пока не учитывает данные Донецкой железной дороги за август.

«Все эти расходы - благотворительная помощь "Укрзализныци". В данной ситуации мы не могли оставаться в стороне, так как речь шла о жизни людей...Очень много детей мы отправили в Одессу. А в последние несколько дней наметилась тенденция возвращения жителей Донбасса в свои родные города. Мы и в дальнейшем будем продолжать эту работу», - сообщил Карпяк.

Согласно сообщению, «Укрзализныця» осуществляет перевозку людей из Донбасса в другие регионы страны согласно заказам Межведомственного координационного штаба по социальным вопросам граждан, перемещенных с временно оккупированной территории.

«В последние дни поток жителей Луганской и Донецкой областей уменьшился. Однако, еще много людей продолжают обращаться к железнодорожникам за помощью при выезде из опасной зоны»,- сказано в сообщении со ссылкой на данные департамента пассажирских перевозок дальнего следования «Укрзализныци».

Кроме того, для матерей с детьми из восточного региона «Укрзализныця» организовала бесплатное размещение в комнатах матери и ребенка, залах ожидания и в комнатах отдыха на вокзалах и станциях. В частности, отель столичного вокзала в июне-августе 2014 года дал временное пристанище около 1 тыс. вынужденным переселенцам, из них более 500 детей.

«В среднем ежедневно у нас останавливается 20-25 человек, которые приехали с востока. Они могут жить в наших номерах несколько дней. За это время органы и волонтеры успевают определиться с их дальнейшей судьбой. Также у нас созданы все условия для ухода за детьми», - цитирует пресс-служба заместителя начальника вокзала Киев-Пассажирский Валентину Билык.

Также при поддержке «Укрзализныци» на вокзальных комплексах в крупных городах функционируют информационные центры, которые предоставляют беженцам из востока консультации относительно проживания, трудоустройства и получения пенсий.

«Укрзализныця» подчеркивает, что в настоящее время отсутствует железнодорожное сообщение с Донецком в связи с крайне напряженной ситуацией в Донецкой и Луганской областях.

«Для переселенцев мы оформляем билеты из других станций, с которых еще отправляются пассажирские поезда. Межведомственный координационный штаб организует их вывоз в эти города, в том числе и автомобильным транспортом. Многие беженцы добираются до пункта отправления пригородными поездами. Всего с начала боевых действий мы оформили из Красноармейска более 1 тыс. бесплатных билетов для переселенцев. Но сейчас количество отъезжающих уменьшилось», - сообщила начальник вокзала станции Красноармейск Ирина Сердюк.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 12 сентября железные дороги Украины бесплатно вывезли 10,7 тыс. человек из зоны АТО.

29 июля совет "Укрзализныци" единогласно принял решение о дальнейшем предоставлении благотворительной помощи – обеспечении бесплатных перевозок граждан, которые перемещаются с временно оккупированной территории и зоны проведения АТО.

С начала антитеррористической операции 15 апреля и по состоянию на 12 сентября с востока страны было перемещено 271,7 тыс. граждан, среди которых 86 тыс. - дети, 35 тыс. - пенсионеры и инвалиды.

По данным управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Украине, по состоянию на 15 сентября, из Крыма и Донбасса выехали более 310 тысяч человек.