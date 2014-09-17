Летние поезда из Киева до Бердянска, Симферополя и Геническа курсируют и в сентябре

Согласно сообщению, поезд № 228/227 по маршруту Киев - Бердянск будет курсировать по четным числам со 2 по 20 сентября из Киева в 18:38 и прибывать в Бердянск в 11:11. В обратном направлении поезд будет курсировать по нечетным числам с 3 по 21 сентября в 17:56 и прибывать в столицу в 10:26.

Поезд № 237/238 сообщением Киев - Симферополь будет курсировать по нечетным числам с 1 по 21 сентября из Киева в 17:01 и прибывать в Симферополь в 11:22. В обратном направлении поезд будет курсировать по четным числам со 2 по 22 сентября в 13:55 и прибывать в столицу в 8:37.

Также поезд № 282/281 по маршруту Киев - Геническ будет курсировать по четным числам со 2 по 20 сентября из Киева в 21:54 и прибывать в Геническ в 13:15. В обратном направлении поезд будет отправляться по нечетным числам с 3 по 21 сентября в 14:36 и прибывать в столицу в 5:24.

Кроме того, ЮЗЖД изменила периодичность курсирования двух пар поездов. В частности, поезд №54/53 сообщением Киев - Санкт-Петербург курсирует с 16 сентября по четным числам через день из Киева в 13:43 и прибывает в Санкт-Петербург на следующий день в 12:25 по местному времени. В обратном направлении поезд будет курсировать с 17 сентября через день по нечетным числам в 16:20 и прибывать в столицу в 13:48.

Поезд №42/41 по маршруту Киев - Москва (с беспересадочными вагонами Чернигов-Москва) с 16 сентября курсирует через день по четным числам из Киева в 14:30 и прибывает в Москву на следующий день в 5:33 по местному времени. В обратном направлении поезд будет курсировать с 17 сентября через день по нечетным числам в 16:57 и прибывать в Киев в 5:28.

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Как сообщал УНИАН, в новом графике движения поездов на 2014-2015 годы, который вступил в силу с 1 июня 2014 года, «Укрзализныця» предусмотрела курсирование 246 пар пассажирских поездов, что на 39 пар меньше, чем было предусмотрено в графике движения на 2013-2014 годы. В частности, это 159 пар круглогодичных поездов (на 5 пар меньше); 31 пара сезонных поездов (на 56 пар меньше), а также 56 пар поездов при необходимости.

Также предусмотрено курсирование 70 пар поездов формирования стран СНГ, что на 23 пары меньше показателя прошлого года, из них 27 пар круглогодичных поездов, 16 сезонных поездов и 27 пар поездов по указанию.

Справка УНИАН. Юго-Западная железная дорога является одной из ведущих транспортных артерий государства. В ведении ЮЗЖД находится около 20% основных производственных фондов «Укрзализныци».

ЮЗЖД занимает второе место по объему перевозок среди шести железных дорог Украины. В общем объеме грузовых перевозок в Украине каждая шестая тонна приходится на долю ЮЗЖД. Железная дорога в основном расположена на территории Киевской, Винницкой, Житомирской, Черниговской, Сумской и Хмельницкой областей.