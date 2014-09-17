«Укрзализныця» подготовит к зиме около 3,3 тыс. пассажирских вагонов

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») в рамках подготовки пассажирского хозяйства к работе в зимний период планирует до 1 ноября подготовить 3274 пассажирских вагона, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

В частности, к зиме железные дороги планируют капитально отремонтировать 583 пассажирских вагона и 193 вагона - деповским ремонтом.

Согласно сообщению, на сегодняшний день стоимость деповского ремонта вагона составляет ориентировочно 85 тыс. грн, тогда как стоимость капитального ремонта колеблется от 200 до 700 тыс. грн.

«На косметический ремонт одного вагона, его техобслуживание и подготовку к зимнему периоду расходуется от 5 до 9 тыс. грн. При подготовке пассажирских вагонов к зиме железнодорожники проверяют все системы их жизнеобеспечения, диагностируют, ремонтируют и готовят отопительную систему», - отмечает «Укрзализныця».

По данным пресс-службы, всего парк пассажирских вагонов железных дорог Украины насчитывает 5329 вагонов, в том числе 79 вагонов класса РИЦ (международного стандарта для курсирования в международном сообщении), 245 - вагонов СВ, 1911 купейных, 2766 плацкартных вагонов, а также 206 вагонов, используемых в составе дневных скоростных поездов, 81 вагон-ресторан, 41 багажный и почтово-багажный вагоны.

В пресс-службе подчеркнули, что степень изношенности пассажирских вагонов составляет 86% - половина парка выпущена более 30 лет назад и потому «не может отвечать современным требованиям качества и комфорта перевозок».

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Как сообщал УНИАН, ранее «Укрзализныця» в рамках подготовки пассажирского хозяйства к работе в летний период подготовила 4,4 тыс. пассажирских вагонов.

Справка УНИАН. Более 3,6 тыс. вагонов (51,7%) уже исчерпали срок эксплуатации - 28 лет и эксплуатируются сверх нормативного срока. Ежегодно парк пассажирских вагонов уменьшается в среднем на 200 единиц (физический износ).

Ст. 10 Закона Украины «О железнодорожном транспорте» предусматривает, что «приобретение железнодорожного подвижного состава для перевозок пассажиров в поездах дальнего следования и местного сообщения осуществляется в установленном порядке за счет средств государственного бюджета Украины в пределах лимитов государственных капитальных вложений».