Яценюк поручил Бурбаку определиться, отвечает ли руководитель "Борисполя" занимаемой должности

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк дал поручение министру инфраструктуры Украины Максиму Бурбаку проверить состояние соблюдения законодательства при проведении конкурса по оказанию услуг такси на государственном предприятии “Международный аэропорт “Борисполь”.

Об этом УНН сообщили в пресс-службе КМУ.

Кроме того, глава правительства поручил министру инфраструктуры определиться относительно соответствия занимаемой должности руководителя аэропорта “Борисполь”.

Напомним, приказом Министерства инфраструктуры Украины от 31 марта 2014 года № 46-О Сергей Гомболевский с 31.03.2014 назначен генеральным директором государственного предприятия “Международный аэропорт "Борисполь“ на условиях контракта.