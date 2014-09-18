Убытки «Укрзализныци» от пассажироперевозок превысили 5 миллиардов

Убытки Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») от пассажирских перевозок в дальнем и пригородном сообщениях в январе-августе 2014 года увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 39,5% - до 5,3 млрд грн с более 3,8 млрд грн, сообщила УНИАН пресс-служба ведомства.

Согласно сообщению, за указанный период «Укрзализныця» израсходовала на организацию пассажирских перевозок 8,5 млрд грн, получив всего лишь 3,2 млрд грн дохода.

В частности, убытки от пассажироперевозок в дальнем сообщении составили 2,9 млрд грн, в пригородном – 2,4 млрд грн.

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Как сообщал УНИАН, задолженность государственных и местных бюджетов перед «Укрзализныцей» за осуществляемые ею перевозки пассажиров льготных категорий в 2013 году увеличилась по сравнению с 2012 годом на 18,3% - до 424,1 млн грн.

Справка УНИАН. Убытки «Укрзализныци» от пассажирских перевозок с 2008 по 2013 годы составили 33,5 млрд грн. В условиях жестко регулируемых тарифов на перевозку и отсутствия государственных дотаций до уровня нулевой рентабельности, железные дороги Украины традиционно покрывают их самостоятельно путем перекрестного субсидирования пассажирских перевозок за счет грузовых.

Железнодорожным транспортом, в соответствии с законодательством Украины, осуществляется перевозка 25 льготных категорий граждан в полном объеме. Льготные категории граждан составляют около 70% всех перевезенных пассажиров в пригородном сообщении.