«Турецкие авиалинии» возобновили рейсы между Днепропетровском и Стамбулом

Флагманский перевозчик Турции авиакомпания «Турецкие авиалинии» (Turkish Airlines) c 18 сентября возобновила рейсы Стамбул - Днепропетровск - Стамбул, говорится в сообщении международного аэропорта "Днепропетровск".

Авиакомпания будет выполнять рейсы между Днепропетровском и Стамбулом ежедневно, кроме понедельника и субботы.

Согласно расписанию вылетов/прилетов самолетов на сайте аэропорта, рейсы будут выполняться на воздушных судах Аirbus А319 и Boeing 737. Минимальная цена билета на рейс Днепропетровск – Стамбул в обе стороны составляет 3591 грн, а в обратном направлении - 3852 грн.

В сообщении сказано, что полеты «Турецких авиалиний» в Днепропетровск были приостановлены в конце июля в связи с катастрофой сбитого российскими боевиками в небе над востоком Украины авиалайнера «Боинг-777» «Малайзийских авиалиний», выполнявшего рейс из Амстердама в Куала-Лумпур.

Как сообщал УНИАН, «Турецкие авиалинии» начали предварительную продажу билетов на рейсы между турецким Стамбулом и украинским Херсоном с 15 октября.

Международный аэропорт "Днепропетровск" в январе-августе 2014 года увеличил пассажиропоток по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 10,3% - до 324,1 тыс. пассажиров.

Справка УНИАН. «Турецкие авиалинии» - флагманский авиаперевозчик Турции, базирующийся в Международном аэропорте имени Ататюрка (IST) (Стамбул). Авиакомпания выполняет регулярные рейсы в страны Европы, Азии, Африки и США.