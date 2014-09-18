УЗ недополучила 281 млн грн от местных бюджетов за перевозки льготников

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») в январе-августе 2014 года недополучила 281 млн грн от местных бюджетов за перевозки пассажиров льготных категорий в дальнем и пригородном сообщениях. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

В частности, за указанный период «Укрзализныця» предоставила услуги по перевозке льготников на сумму 388,6 млн грн против 416,9 млн грн за аналогичный период прошлого года. Облгосадминистрации в текущем году компенсировали ведомству лишь 107,6 млн грн от необходимой суммы, или 28%, тогда как в январе-августе 2013 года было возмещено 125,1 млн грн, или 30%.

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Как сообщал УНИАН, задолженность государственных и местных бюджетов перед «Укрзализныцей» за осуществляемые ею перевозки пассажиров льготных категорий в 2013 году увеличилась по сравнению с 2012 годом на 18,3% - до 424,1 млн грн.

Убытки «Укрзализныци» от пассажирских перевозок с 2008 по 2013 годы составили 33,5 млрд грн.

Справка УНИАН. Железнодорожным транспортом, в соответствии с законодательством Украины, осуществляется перевозка 25 льготных категорий граждан в полном объеме. Льготные категории граждан составляют около 70% всех перевезенных пассажиров в пригородном сообщении. Однако из года в год "Укрзализныця" отмечает негативную тенденцию несвоевременного и неполного возмещения расходов на перевозку льготников, что существенно ухудшает финансовое состояние отрасли. В частности, недополученные средства не позволяют повышать качество услуг для пассажиров и обновлять подвижной состав.

Убытки от пассажирских перевозок «Укрзализныця» традиционно покрывает самостоятельно за счет перекрестного субсидирования. При этом «Укрзализныця» продолжает за свой счет реализовывать программу развития скоростного движения, модернизировать инфраструктуру, выплачивать кредиты, ремонтировать вокзалы, перевозить пассажиров по сниженным тарифам.