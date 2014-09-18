Гендиректор аэропорта "Борисполь" подал в отставку

Генеральный директор крупнейшего в Украине международного аэропорта «Борисполь» Сергей Гомболевский подал в отставку, сообщили УНИАН в пресс-службе авиакомпании.

"Да, я могу подтвердить, что генеральный директор принял такое решение", - сказали в пресс-службе.

При этом в пресс-службе не уточнили причину принятия решения об уходе.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Арсений Яценюк 18 сентября поручил министру инфраструктуры Максиму Бурбаку проверить руководство крупнейшего в Украине международного аэропорта «Борисполь» и непосредственно руководителя аэропорта на соответствие занимаемой должности.

В частности, Яценюк дал поручение Бурбаку проверить выполнение законодательства во время проведения конкурса по предоставлению услуг такси в «Борисполе».

Министерство инфраструктуры Украины 31 марта 2014 года назначило Гомболевского генеральным директором «Борисполя». До этого он занимал должность заместителя гендиректора аэропорта по производству.

Международный аэропорт «Борисполь» является государственным предприятием, обеспечивающим 55% авиаперевозок в Украине. Аэропорт обслуживает более 50 авиакомпаний, осуществляющих полеты в более чем 100 стран мира. Кроме того, аэропорт является базовым для крупнейшего национального перевозчика – авиакомпании «Международные авиалинии Украины».

В конце апреля служба такси международного аэропорта "Борисполь" Sky Taxi прекратила свою деятельность из-за своей убыточности.