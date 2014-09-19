Поставлять топливо «Укрзализныце» хотят пять украинских компаний

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») организовала открытые конкурсные торги по закупке горюче-смазочных материалов для нужд железных дорог на этот год, заявки на участие в которых подали пять украинских компаний.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила начальник управления закупочных процедур «Укрзализныци» Ирина Ролько в ходе процедуры раскрытия конкурсных предложений.

В частности, на участие в тендере на поставку железным дорогам дизельного топлива было подано три конкурсных предложения на два лота, каждый из которых на поставку 30 тыс. тонн топлива. На третий лот – на 33,76 тыс. тонн – конкурс признан не состоявшимся, поскольку было подано менее двух предложений.

Наименьшую стоимость предложения на конкурсе имеет столичная компания «Элемент Ойл» с ценой 639 млн грн (с НДС) по первому лоту. Предложения других компаний имеют более высокую стоимость – луцкое малое коммерческое предприятие «ВК Импекс» - 890,1 млн грн (с НДС) по каждому их двух лотов, киевская «Вог Аэро Джет» - 846 млн грн (с НДС) по каждому из двух лотов.

Согласно конкурсной документации, в тендере на поставку железным дорогам мазута было подано четыре конкурсных предложения на два лота, каждый из которых предполагает поставку 1,42 тыс. тонн мазута. Наименьшую стоимость предложения на конкурсе имеет столичная компания Торговый Дом «Укрпромторг-21» с ценой 14,17 млн грн (с НДС) по каждому из двух лотов. Предложения других компаний имеют более высокую стоимость – киевская компания «Элемент Ойл» - 21,6 млн грн (с НДС) по двум лотам, столичная «Вог Аэро Джет» - 22,17 млн грн (с НДС) по первому лоту и 22,34 млн грн по второму, киевская «Газтрон-Украина» - 22,18 млн грн по второму лоту.

Начальник управления закупочных процедур «Укрзализныци» сообщила, что поставщик горюче-смазочных материалов для железнодорожной отрасли будет выбран для заключения договора после изучения конкурсных предложений в течение 20 рабочих дней на предмет соответствия условиям конкурса.

«Мы будем проверять соответствие документов, которые предоставили участники конкурса, требованиям, прописанным в конкурсной документации. В случае соответствия мы будет решать, кто будет допущен к последующей оценке конкурсных предложений, кто нет. Среди тех, кто пройдет квалификацию, победитель будет выбран по критерию более низкой цены», - сообщила Ролько, уточнив, что расходы на доставку уже включены в стоимость предложения участников.

Она также добавила, что участвовать в открытых торгах могли как резиденты, так и нерезиденты страны.

В пресс-службе «Укрзализныци» сообщили, что энергоресурсы составляют до 21% в структуре эксплуатационных расходов железнодорожной отрасли. Железные дороги используют около 400 тыс. тонн дизельного топлива в год и 6,2 млрд кВт/ч электроэнергии. Кроме того, железнодорожный транспорт ежегодно потребляет около 3 тыс. тонн мазута.

«Новый менеджмент «Укрзализныци» особое внимание уделяет контролю качества материалов, которые закупаются для нужд отрасли, адекватности их стоимости и своевременности поставки», - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, в последнее время руководство «Укрзализныци» отмечает активизацию черного пиара против ведомства. «Укрзализныця» связывает это с тем, что ей удалось сэкономить более 1 млрд грн, сделав государственные закупки прозрачными и убрав множество фирм-посредников.

«Укрзалзныця» также организовала открытый конкурс на проведение независимой оценки своего имущества и имущественных прав с целью формирования уставного капитала публичного акционерного общества «Украинская железная дорога», заявки на участие в котором подали три крупные международные консалтинговые компании - Deloitte&Touche, Ernst&Young и Baker Tilly Ukraine.