"Днеправиа" с 26 декабря открывает рейс между Одессой и Ивано-Франковском

Авиакомпания "Днеправиа" с 26 декабря открывает прямой рейс между Одессой и Ивано-Франковском, сообщила УНИАН пресс-служба аэропорта «Одесса».

Согласно сообщению, "Днеправиа" будет выполнять рейсы два раза в неделю - по понедельникам и пятницам, с вылетом из Одессы в 12:25 и вылетом из Ивано-Франковска в 10:00. Время в пути будет составлять 1 час 25 минут.

Рейсы будут выполняться самолетами Embraer 145.

Пресс-служба отмечает, что рейс Одесса - Ивано-Франковск уже выполнялся авиакомпанией «Днеправиа» в феврале-марте нынешнего года и показал востребованность данного направления.

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Справка УНИАН. "Днеправиа" - украинская авиакомпания, в состав которой входит аэропорт "Днепропетровск". Авиакомпания обслуживает регулярные, внутренние, международные и чартерные рейсы, предоставляет услуги по перевозке пассажиров и грузов.