«Укрзализныця» недополучила более 130 млн гривень за пригородные перевозки льготников

"За 8 месяцев 2014 года в пригородном сообщении железные дороги Украины перевезли пассажиров льготных категорий на сумму более 213,5 млн грн, а получили от облгосадминистраций компенсаций на сумму 82,9 млн грн или только 38,8%", - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, в настоящее время уровень расчетов с железными дорогами за перевозку льготников крайне низок.

В частности, Юго-Западная железная дорога ожидает наибольшую сумму возмещения расходов – 45,6 млн грн за перевозку льготников, которых перевезла на сумму почти 64,3 млн грн. Это объясняется задолженностью Киевской городской и областной государственных администраций, в частности, за январь-август текущего года КГГА должна возместить дороге 22,4 млн грн (без учета перевозок городской электричкой), а перечислила 3,2 млн грн. При этом Киевской области были предоставлены услуги по перевозке данной категории пассажиров на 18,7 млн грн, а сумма компенсаций Юго-Западной магистрали составила всего лишь 4,9 млн грн.

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Южная железная дорога за указанный период перевезла льготников на сумму 42 млн грн, а сумма компенсации от местных бюджетов составила 13,4 млн грн. В частности, Южная магистраль за 8 месяцев текущего года предоставила свои услуги по льготным тарифам жителям Харьковской области на 31,5 млн грн, при этом Южной дороге было компенсировано 6,6 млн грн.

Львовская железная дорога за указанный период перевезла пассажиров льготных категорий на сумму 45,2 млн грн и получила компенсацию от местных бюджетов в размере 45,1% от необходимой суммы. Приднепровская магистраль предоставила услуги на 31,6 млн грн, а сумма компенсаций составила 41,6% от суммы оказанных услуг.

Донецкая железная дорога перевезла льготников на 12,8 млн грн, сумма возмещения расходов составила 48,1% от необходимой суммы.

Наибольший процент компенсации получила Одесская магистраль – 63,1%, предоставив услуги по перевозке льготников на сумму более 17,6 млн грн.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» в январе-августе 2014 года недополучила 281 млн грн от местных бюджетов за перевозки пассажиров льготных категорий в дальнем и пригородном сообщениях.

Задолженность государственных и местных бюджетов перед «Укрзализныцей» за осуществляемые ею перевозки пассажиров льготных категорий в 2013 году увеличилась по сравнению с 2012 годом на 18,3% - до 424,1 млн грн.

Убытки «Укрзализныци» от пассажирских перевозок с 2008 по 2013 годы составили 33,5 млрд грн.

Справка УНИАН. Железнодорожным транспортом, в соответствии с законодательством Украины, осуществляется перевозка 25 льготных категорий граждан в полном объеме. Льготные категории граждан составляют около 70% всех перевезенных пассажиров в пригородном сообщении. Однако из года в год "Укрзализныця" отмечает негативную тенденцию несвоевременного и неполного возмещения расходов на перевозку льготников, что существенно ухудшает финансовое состояние отрасли. В частности, недополученные средства не позволяют повышать качество услуг для пассажиров и обновлять подвижной состав.

Убытки от пассажирских перевозок «Укрзализныця» традиционно покрывает самостоятельно за счет перекрестного субсидирования.