Железнодорожники восстановили энергоснабжение обесточенных станций Луганщины

В пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») сообщили, что вследствие попадания снаряда в Луганскую ТЭС не получала электроэнергию тяговая подстанция на железнодорожной станции Родаково, от которой зависит снабжение железнодорожных станций от Родаково до Луганска.

«Железнодорожникам удалось переключить подстанцию на другие источники и восстановить энергоснабжение, в частности, контактную сеть по линии Родаково – Луганск", – сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, в этом регионе дальнее пассажирское сообщение отсутствует, как и грузовое движение, однако курсируют пригородные поезда: №6404 сообщением Луганск - Мануиловка, №6403 Мануиловка – Родаково, №6401 Родаково - Луганск, №6430 Луганск - Коммунарск, №6443 Коммунарск - Луганск, №6428 Луганск - Мануиловка, №6429 Мануиловка - Луганск.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 12 сентября «Укрзализныця» оценивала затраты на ремонт поврежденных российскими террористами объектов хозяйства электрификации и энергоснабжения Донецкой железной дороги более чем в 334 млн грн.

По состоянию на начало сентября ущерб «Укрзализныци» от действий террористов на востоке страны составлял порядка 900 млн грн.

«Укрзализныця» прогнозирует, что в случае дальнейшей дестабилизации ситуации на востоке Украины, где продолжаются военные действия украинских силовиков против российских террористов, железнодорожная отрасль может потерять до 3 млрд грн по итогам 2014 года.