С начала АТО погибли 12 железнодорожников, 77 получили ранения

«В зоне боевых действий, по состоянию на 18 сентября, 1744 железнодорожника были мобилизованы и ушли добровольцами защищать независимость Украины, из них погибли 12 железнодорожников и 77 - получили ранения», - сказано в сообщении пресс-службы Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»).

Согласно сообщению, в целях усиления социальной защиты мобилизованных в ряды украинской армии железнодорожников, а также семей погибших в ходе боевых действий работников отрасли, руководство «Укрзализныци» и Совет профсоюза железнодорожников и транспортных строителей приняли решение дополнить отраслевое соглашение некоторыми пунктами. В частности, такими: предоставление мобилизованным железнодорожникам единовременной материальной помощи в размере двух должностных окладов (месячных тарифных ставок), сложившихся на день мобилизации; предоставление семьям железнодорожников, погибших в ходе боевых действий при исполнении служебных обязанностей, мобилизованных на военную службу, а также при обстоятельствах, не связанных с производством, единовременной материальной помощи в размере 100 тыс. грн на основании заявления и соответствующих подтверждающих документов.

Кроме того, захоронение погибших железнодорожников, не имеющих родственников и близких, будет осуществляться за счет средств предприятий железнодорожного транспорта.

Также, согласно обновленному отраслевому соглашению, «Укрзализныця» обязуется предоставлять материальную помощь своим работникам, которые получили ранения в ходе боевых действий на востоке, в частности, при исполнении служебных обязанностей, мобилизованным на военную службу, а также при обстоятельствах, не связанных с производством, в размере двух среднемесячных заработков.

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Как сообщал УНИАН, по состоянию на 1 сентября, в ходе боевых действий в зоне проведения антитеррористической операции на востоке Украины погибли 10 железнодорожников и 41 получили ранения из 1668 мобилизованных.

Ранее генеральный директор "Укрзализныци" Борис Остапюк дал указание железным дорогам страны в первоочередном порядке трудоустроить работников железнодорожной отрасли, вынужденных временно переселиться из зоны АТО на востоке Украины в другие регионы, а также обеспечить работой на предприятиях «Укрзализныци» членов семей погибших железнодорожников, которые были мобилизованы в ряды украинской армии, в случае если они не трудоустроены.

В восточных областях Украины продолжается вооруженный конфликт, развязанный Кремлем руками пророссийски настроенных сепаратистов.