Одесская железная дорога хочет привлечь кредиты на 150 млн гривень

Одесская железная дорога (ОЖД) объявила тендер на привлечение кредитных средств на общую сумму 150 млн грн сроком на 1 год с целью пополнения оборотных средств предприятия.

Об этом говорится в сообщении Одесской магистрали, опубликованном на сайте «Государственные закупки».

Согласно сообщению, ОЖД распределила указанную сумму кредита на 12 лотов: 3 лота на 20 млн грн и 9 на 10 млн грн.

Конечный срок подачи заявок и раскрытие конкурсных предложений – 20 октября 2014 года.

Читайте также"Укрзализныця" к концу года выпустит облигации на 4 млрд гривеньКак сообщал УНИАН, ОЖД в 2013 году незначительно увеличила чистую прибыль по сравнению с 2012 годом до 124,61 млн грн с 123,54 млн грн.

Справка УНИАН. Одесская железная дорога проходит через территорию Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской и Винницкой областей. На Одесскую железную дорогу приходится около 20% грузооборота и более 16% пассажирооборота железных дорог Украины.