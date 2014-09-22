Возобновлено движение поездов дальнего следования до Луганска

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») 21 сентября возобновила движение пассажирских поездов дальнего следования до станции Луганск, которое было прекращено с конца июля в связи с повреждением объектов железнодорожной инфраструктуры вследствие боевых действий на востоке Украины. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

В частности, Донецкая железная дорога сформировала поезд №520/521 сообщением Киев – Луганск из 10 вагонов, однако в связи с повышенным спросом на перевозки железнодорожным транспортом количество вагонов в составе поезда было увеличено до 18.

Согласно сообщению, поезд отправился из столицы 21 сентября в 18:56 и прибудет в Луганск в 11:48. В обратном направлении поезд отправится 22 сентября в 13:50 и прибудет в Киев в 7:59.

Поезд будет курсировать ежедневно и состоять из десяти вагонов: пяти плацкартных, четырех купейных и одного СВ. «В случае увеличения пассажиропотока количество вагонов железнодорожники добавят», – подчеркивает «Укрзализныця».

«Возобновление движения пассажирских поездов дальнего следования стало возможным благодаря восстановлению железнодорожной инфраструктуры на участке Северск – Нырково – Светланово – Шипилово – Сентяновка», – сообщили в пресс-службе.

Маршрут курсирования поезда №520/521 сообщением Киев – Луганск пролегает через станции Родаково, Сентяновка, Северск, Красный Лиман, Святогорск, Изюм, Харьков, Люботин, Полтава, Решетиловка, Гоголево, Миргород, Ромадан, Любни и Гребенка.

В пресс-службе напомнили, что движение пассажирских поездов дальнего следования до станции Луганск не осуществлялось с 26 июля из-за разрушения железнодорожной инфраструктуры вследствие боевых действий.

«Укрзализныця» подчеркивает, что поезд Киев – Луганск отправился в первый рейс после возобновления железнодорожного сообщения заполненным на 100%.

В настоящее время пассажирские поезда дальнего следования отправляются со станций Константиновка и Мариуполь. В частности, со станции Константиновка отправляются поезда №92 Ясиноватая — Одесса (через Днепропетровск, Знаменку), время отправления — 16:20; №10 Донецк — Москва (через Харьков), время отправления — 17:15; №47 Донецк — Севастополь (через Запорожье, Мелитополь), время отправления — 17:25; №125 Ясиноватая — Киев (через Харьков, Полтаву), время отправления — 21:17.

Со станции Мариуполь отправляются поезда №69/70 Мариуполь — Львов (через станции Волноваха, Камыш-Заря, Чаплино, Днепропетровск, Шевченко и Жмеринку), время отправления — 7:55; №584 Мариуполь — Киев (через Волноваху, Камыш-Зарю, Лозовую, Полтаву, Миргород), время отправления — 17:05; №521/522 сообщением Мариуполь — Харьков (курсирует до 24 сентября, через Волноваху, Камыш-Зарю), время отправления — 18:48.

«Донецкая железная дорога осознает социальную значимость пассажирских перевозок, прилагая максимум усилий для их безопасной организации», - подытожили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, начиная со второй половины мая, на Донецкой железной дороге боевики неоднократно взрывали мосты и участки дороги, вследствие чего ДЖД отменяла ряд поездов, а также изменяла маршруты курсирования. В частности, в Луганской и Донецкой областях боевики неоднократно взрывали железнодорожное полотно, мосты, обстреливали здания вокзалов, минировали участки путей.

По состоянию на начало сентября ущерб «Укрзализныци» от действий террористов на востоке страны составил порядка 900 млн грн.

«Укрзализныця» прогнозирует, что в случае дальнейшей дестабилизации ситуации на востоке Украины, где продолжаются военные действия украинских силовиков против российских террористов, железнодорожная отрасль может потерять до 3 млрд грн по итогам 2014 года.