И.о. главы аэропорта "Борисполь" назначен топ-менеджер "Укрзализныци"

Исполняющим обязанности генерального директора крупнейшего в Украине международного аэропорта «Борисполь» с 19 сентября назначен Евгений Дыхне, ранее занимавший должность директора по организации пассажирских перевозок Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця"), сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

Читайте такжеГендиректор аэропорта "Борисполь" подал в отставку"Да, он назначен исполняющим обязанности", - подтвердили в пресс-службе.

В сообщении сказано, что назначение закреплено приказом Мининфраструктуры от 18 сентября №180-О. Этим же приказом, в связи с поданным им заявлением, с должности генерального директора "Борисполя" с досрочным расторжением заключенного контракта по соглашению сторон уволен Сергей Гомболевский.

По данным СМИ, ранее Дыхне работал в компании "Львовские авиалинии".

Читайте такжеДоходы точек по упаковке багажа в «Борисполе» утекают через фиктивные СПД - активистыСМИ также сообщали, что на должность гендиректора "Борисполя" мог претендовать заместитель генерального директора аэропорта Борис Шахсуваров.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября премьер-министр Арсений Яценюк поручил министру инфраструктуры Максиму Бурбаку проверить руководство аэропорта «Борисполь» и непосредственно руководителя аэропорта на соответствие занимаемой должности.

В частности, Яценюк поручил проверить выполнение законодательства во время проведения конкурса по предоставлению услуг такси в «Борисполе».

В этот же день вечером генеральный директор аэропорта «Борисполь» Сергей Гомболевский подал в отставку.

Справка УНИАН. Министерство инфраструктуры Украины 31 марта 2014 года назначило Гомболевского генеральным директором «Борисполя». До этого он занимал должность заместителя гендиректора аэропорта по производству.

Международный аэропорт «Борисполь» является государственным предприятием, обеспечивающим 55% авиаперевозок в Украине. Аэропорт обслуживает более 50 авиакомпаний, осуществляющих полеты в более чем 100 стран мира. Кроме того, аэропорт является базовым для крупнейшего национального перевозчика – авиакомпании «Международные авиалинии Украины».

В конце апреля служба такси международного аэропорта "Борисполь" Sky Taxi прекратила свою деятельность из-за своей убыточности.