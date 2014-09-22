Для ожидающих переправы через Керченский пролив устанавливают палатки с кроватями

В оккупированной Керчи для лиц, ожидающих переправы через Керченский пролив, началась установка палаток с кроватями и матрасами для ночлега, передают "Новости Крыма".

По данным пресс-службы нелегитимного исполкома Керченского горсовета, вследствие штормовой погоды движение паромов в проливе сильно ограничено. Время перехода паромов увеличено до полутора часов. На накопительную площадку продолжают прибывать автомобили.

Читайте такжеНа Керченской переправе запретили продавать алкоголь: конфликты в очередях собираются разряжать экскурсиямиПринято решение обеспечить ожидающих на накопительных площадках двухразовым горячим питанием - гречневой кашей с тушенкой и чаем. Круглосуточно органы МЧС обеспечивают ожидающих горячей водой - она подогревается на полевой кухне дровами.

Читайте такжеПравительство Украины собирается закрыть рыбные порты КрымаВ палатках для ожидающих устанавливаются около 100 кроватей с матрасами для отдыха и ночлега.

По состоянию на вчерашний день, в порту «Крым» своей очереди на паром ожидали около 1 тыс. автомобилей, в порту «Кавказ» - 30 машин.