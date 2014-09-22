«Укрзализныця» создала комиссию по профилактике правонарушений и коррупции

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") создала комиссию по вопросам профилактики правонарушений и предотвращения коррупции на железнодорожном транспорте.

В пресс-службе ведомства сообщили, что комиссия начала функционировать с 17 сентября.

«Цель новосозданной структуры - организация работы по укреплению законности и правопорядка на железнодорожном транспорте, соблюдение требований антикоррупционного законодательства», - сказано в сообщении.

В частности, председателем комиссии стал заместитель генерального директора "Укрзализныци" Виталий Жураковский, заместители главы комиссии - начальник управления профилактики правонарушений и предотвращения коррупции на железнодорожном транспорте Андрей Соколовский, начальник отдела профилактики правонарушений Виталий Андреев.

Членами комиссии стали: начальник департамента военизированной охраны "Укрзализныци" Вадим Яременко, начальник департамента безопасности движения Владимир Крот, начальник департамента внутреннего контроля Игорь Романков, начальник департамента коммерческой работы Юрий Меркулов, начальник департамента по работе с персоналом Ирина Михальченко, начальник департамента управления движением Виталий Алейник, начальник департамента охраны и организации труда Надежда Соколовская, начальник правового департамента Олег Титов и начальник управления информационной безопасности Евгений Серебряный.

Читайте такжеПроверку деятельности «Укрзализныци» завершат до 18 октября

В сообщении отмечается, что комиссия по вопросам профилактики правонарушений и предотвращения коррупции будет контролировать соблюдение законодательства и координировать взаимодействие с органами государственной власти, правоохранительными и контролирующими органами.

Кроме того, комиссия будет предоставлять методическую, организационную и правовую помощь по вопросам организации работы по профилактике правонарушений и предотвращению коррупции, а также в случае необходимости ставить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, которые должным образом не обеспечивают работу по вопросам профилактики правонарушений и предотвращения коррупции.

«Работа комиссии будет способствовать выявлению, изучению и устранению причин, которые способствуют преступным проявлениям и вызывают социальное напряжение в трудовых коллективах», - подчеркивает «Укрзализныця».

Как сообщал УНИАН, в последнее время руководство «Укрзализныци» отмечает активизацию черного пиара против ведомства. «Укрзализныця» связывает это с тем, что ей удалось сэкономить более 1 млрд грн, сделав госзакупки прозрачными и убрав множество фирм-посредников. Кроме того, менеджмент «Укрзализныци» подчеркивал, что нажил себе немало врагов из-за своей борьбы с коррупцией на предприятиях железнодорожного транспорта.