Украина и Грузия будут развивать транспортный коридор Балтика - Черное море

Министерство инфраструктуры Украины и Министерство экономики и устойчивого развития Грузии подписали меморандум о сотрудничестве в сфере развития международного транспортного коридора Балтийское море - Черное море.

В пресс-службе Мининфраструктуры сообщили, что документ подписали 19 сентября в Тбилиси с грузинской стороны замминистра Михаил Джанелидзе, с украинской стороны - замминистра по вопросам европейской интеграции Оксана Рейтер.

«Документ подтверждает готовность сторон всесторонне содействовать развитию коридора Балтийское море - Черное море, а также расширению транзитных возможностей имеющихся маршрутов и налаживанию новых, в частности, с привлечением других регионов и государств, среди которых Турция, Китай и страны Скандинавии», - сказано в сообщении.

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В настоящее время Мининфраструктуры разработало проект межправительственного соглашения о развитии международного транспортного коридора Балтика - Черное море, который направило на согласование азербайджанской, белорусской, болгарской, грузинской, эстонской, латвийской, литовской, молдавской, польской и турецкой сторонам.

Также сообщается, что в рамках визита украинской делегации в Грузию состоялось заседание украинско-грузинской смешанной комиссии по автомобильному транспорту, на котором стороны приняли решение о введении с 2015 года новых универсальных многоразовых разрешений, что позволит перевозчикам двух стран в упрощенном порядке осуществлять международные грузовые перевозки.

Как сообщал УНИАН, Мининфраструктуры инициировало создание международного транспортного коридора по направлению Балтийское море - Черное море в марте 2013 года в Минске в ходе заседания координационного совета по развитию перевозок грузов в данном направлении. Тогда инициатива украинской стороны нашла поддержку белорусских, грузинских, молдавских, латвийских и польских коллег.