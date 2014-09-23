Поезд Мариуполь - Харьков продолжит курсировать до октября

Согласно сообщению, поезд будет отправляться из Мариуполя 24, 26 и 28 и 30 сентября в 18:48, останавливаться в Волновахе с 20:03 до 20:23 и прибывать в Харьков в 7:50.

В обратном направлении поезд будет отправляться 25, 27, 29 сентября и 1 октября в 18:16, делать остановку в Волновахе с 5:10 до 5:35 и прибывать в Мариуполь в 7:17.

Маршрут поезда проходит через Волноваху, Камыш-Зарю (Запорожская область), Чаплино (Днепропетровская область) и Лозовую (Харьковская область).

По состоянию на 23 сентября, поезда дальнего следования на ДЖД отправляются со станций Луганск, Константиновка и Мариуполь.

В частности, со станции Константиновка отправляются поезда №92 Ясиноватая—Одесса (через Днепропетровск, Знаменку), время отправления — 16:20; №10 Донецк—Москва (через Харьков), время отправления — 17:15; №47 Донецк—Севастополь (через Запорожье, Мелитополь), время отправления — 17:25; №125 Ясиноватая—Киев (через Харьков, Полтаву), время отправления — 21:17.

Со станции Луганск в 13:50 отправляется поезд №519 Луганск—Киев (через Красный Лиман, Харьков, Полтаву, Миргород).

Со станции Мариуполь отправляются поезда №69/70 Мариуполь—Львов (через станции Волноваха, Камыш-Зоря, Чаплино, Днепропетровск, Шевченко и Жмеринку), время отправления —7:55; №584 Мариуполь—Киев (через Волноваху, Камыш-Зорю, Лозовую, Полтаву, Миргород), время отправления — 17:05; №521/522 сообщением Мариуполь—Харьков (через Волноваху, Камыш-Зорю) время отправления — 18:48, который курсирует до 30 сентября.

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Как сообщал УНИАН, Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") с целью изучения потенциального пассажиропотока с 15 сентября по 15 октября продлевает маршрут курсирования поезда №526/525 сообщением Харьков - Сватово до станции Рубежное.

«Укрзализныця» в целях обеспечения эвакуации пассажиров из Луганской и Донецкой областей неоднократно назначала дополнительные поезда из восточного региона в киевском направлении, а также увеличивала количество вагонов в составах ряда поездов, курсирующих из Луганска и Донецка.

Со второй половины мая на Донецкой железной дороге боевики неоднократно взрывали мосты и участки дороги, вследствие чего ДЖД отменяла ряд поездов, а также изменяла маршруты курсирования. В частности, в Луганской и Донецкой областях боевики неоднократно взрывали железнодорожное полотно, мосты, обстреливали здания вокзалов, минировали участки путей.