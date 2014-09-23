Путин хочет вписать порты оккупированного Крыма в транспортную систему РФ

Президент России Владимир Путин требует вписать порты аннексированного Крыма в транспортную систему России.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он заявил на совещании по вопросам развития портов Азово-Черноморского бассейна.

«Потребуется внести уточнения в наши прежние планы с учетом воссоединения Крыма с Россией. Существующие перспективы и портовые терминалы Крыма и Краснодарского края должны дополнять друг друга, при этом нужно максимально использовать преимущества и сильные стороны каждого порта, каждого логистического центра», - сказал Путин.

Он отметил, что нужно посмотреть, какие порты нужно развивать в Крыму, а какие - в Краснодарском крае.

«Необходимо детально просчитать планы модернизации и развития крымских портов, как максимально загрузить их и вписать их в транспортную систему РФ», - сказал Путин, добавив, что такая работа не должна навредить экологии и рекреационному потенциалу полуострова.

По его словам, треть российских морских перевозок приходятся на порты Азово-Черноморского бассейна. Путин заявил, что объем перевалки грузов в регионе вырос на 10,8% без учета портов Крыма.

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Как сообщал УНИАН, после аннексии в марте Крыма Россией Украина официально закрыла морские торговые порты на территории АРК для международного судоходства, в частности, порты в Евпатории, Керчи, Севастополе, Феодосии и Ялте.

15 апреля Верховная Рада приняла закон об обеспечении прав и свобод граждан на временно оккупированной территории Украины, в котором Автономная республика Крым и Севастополь признаются оккупированными Российской Федерацией.

Принятое решение означает, что любое судно, заходящее в крымские порты, делает это на свой страх и риск. При этом судовладельцы и капитаны судов, которые проигнорировали запрет, могут столкнуться с серьезными проблемами - штрафами, или даже тюремным заключением.