Возобновлено движение пригородных поездов еще на двух участках в Луганской области

Донецкая железная дорога (ДЖД) в связи с завершением ремонтно-восстановительных работ возобновляет курсирование пригородных поездов с 23 сентября на участке Изварино - Краснодон - Семейкино - Луганск и с 24 сентября на направлении Сватово - Рубежное - Лисичанск - Переездная - Венгеровка, сообщили УНИАН в пресс-службе дороги.

Согласно сообщению, по состоянию на 23 сентября пригородные поезда ДЖД курсируют в Донецкой области на участках: Мариуполь - Волноваха, Очеретино - Красноармейск - Чаплино, Скотоватая - Константиновка - Славянск - Красный Лиман; Скотоватая - Славянск - Бантышево, Красный Лиман - Северск - Артемовск-2 - Курдюмовка; в Луганской области на участках: Родаково - Луганск, Родаково - Сентяновка, Кипучая - Коммунарск - Родаково, Венгеровка - Переездная - Рубежное - Сватово - Купянск, Луганск - Мануиловка, Луганск - Изварино.

Донецкая магистраль напоминает, что при планировании поездки пассажирам следует обращаться за уточняющей информацией в железнодорожные кассы и справочные службы вокзалов, а также следить за объявлениями на вокзалах и станциях, где по громкоговорящей связи проводится регулярное информирование обо всех изменениях в графике движения поездов.

"Донецкая железная дорога продолжает ремонтно-восстановительные работы железнодорожной инфраструктуры и принимает все возможные меры для организации безопасных пассажирских перевозок", - подчеркнули в пресс-службе.

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Как сообщал УНИАН, в связи с завершением ремонтно-восстановительных работ на участке Северск - Нырково - Светланово - Шипилово - Сентяновка, поврежденном из-за боевых действий на востоке Украины, 21 сентября ДЖД возобновила курсирование пассажирских поездов дальнего следования до станции Луганск, которое было прекращено с конца июля.

Справка УНИАН. Донецкая железная дорога является составной частью Государственной администрации железнодорожного транспорта («Укрзализныци»). Донецкая магистраль пролегает по территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км (около 13% общей длины железных дорог Украины).

На долю ДЖД приходится около 38% от общих объемов грузоперевозок железных дорог Украины.