Железнодорожники восстановили на востоке Украины 9 мостов

С целью обеспечения перевозок на поврежденных из-за боевых действий участках инфраструктуры железнодорожники устранили повреждения 84 путей, 12 зданий переездных постов и 9 мостов на востоке Украины.

Об этом сообщил на брифинге начальник управления аналитики Главного управления перевозок Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") Николай Топчиев.

Также он сообщил, что в целом, по предварительным оценкам, стоимость восстановления объектов инфраструктуры Донецкой железной дороги составляет около 878 млн грн, при этом ряд железнодорожных объектов все еще не обследован в связи с невозможностью доступа к ним из-за боевых действий.

Кроме того, железнодорожники восстановили устройства энергоснабжения и контактную сеть на многих участках, а также социальные объекты, в частности, железнодорожные больницы на станциях Красный Лиман и Славянск, школу-интернат №1 в Славянске, вокзалы станций Красный Лиман, Попасная, Славянск и котельную на станции Попасная.

Топчиев также сообщил, что железнодорожникам удалось восстановить по постоянной схеме парную колею моста через реку Северский Донец на 442 км перегона Ямполь – Северск, участок на 1036 км перегона Славянск – Шпичкино, участок на 958 км перегона Кондрашевская Новая – Огородный.

Также восстановлен однопутный железнодорожный мост на 18 км участка Безлюдовка – Мохнач Приднепровской железной дороги, железнодорожный мост на 37 км участка Харьков – Купянск Южной железной дороги, мосты на 942 км перегона Рубежное – Несвитевич по парной и непарной колеях Донецкой магистрали.

Полностью восстановлены устройства энергоснабжения и контактная сеть на участках Лозовая – Славянск – Шпичкино – Константиновка – Скотоватая, Константиновка – Дылеевка, Букино – Святогорск – Красный Лиман – Машчермет – Шпичкино, Красный Лиман – Северск – Шевченко – Курдюмовка, Оленевка – Волноваха – Мариуполь, Чаплино – Красноармейск – Очеретино – Авдеевка.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на начало сентября «Укрзализныця» оценила ущерб от действий террористов на востоке Украины в 900 млн грн.

По состоянию на 12 сентября «Укрзализныця» оценивала затраты на ремонт поврежденных российскими террористами объектов хозяйства электрификации и энергоснабжения Донецкой железной дороги на востоке Украине в более чем 334 млн грн.

«Укрзализныця» прогнозирует, что в случае дальнейшей дестабилизации ситуации на востоке Украины, где продолжаются военные действия, железнодорожная отрасль может потерять до 3 млрд грн по итогам 2014 года.